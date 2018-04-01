القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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الأحد 01/أبريل/2018 - 05:24 ص

استكمال التحقيق مع قاتل شقيقته بمساعدة «نسيبه» فى المعصرة

المتهمين
المتهمين
متابعات
dostor.org/2112533

تواصل نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، تحقيقاتها مع سباك فى اتهامه بقتل شقيقته بعد تعذيبها بمساعدة زوج شقيقته الأخرى.

كانت البداية بتلقى المقدم إيهاب الصعيدى، رئيس مباحث المعصرة إخطارا باستقبال مستشفى الدمرداش «م. أ» 17 سنة، مصابة بغيبوبة ولا يمكن استجوابها، وبسؤال عمتها «م. ن» ادعت ابتلاعها كمية أقراص غير معلومة لمعاناتها من اضطرابات نفسية، إثر وفاة والديها وسبق إقدامها على الانتحار عدة مرات ولم تتهم أو تشتبه فى إصابتها جنائيا.

وأخطرت مستشفى الدمرداش قسم الشرطة بوفاة المذكورة، وبالانتقال ومناظرة الجثة تبين وجود إصابات قديمة عبارة عن جرح قطعى صغير بالجبهة وآثار كدمات بالرقبة ويشتبه جنائيا فى الوفاة.

توصلت التحريات الى أن المجنى عليها كانت تقيم بمفردها، وأن وراء حدوث ما بها من إصابات أدت إلى دخولها فى غيبوبة ووفاتها شقيقها «ش. ا» 26 سنة، سباك، وزوج شقيقتها «ع. ج» 25 سنة، مبيض محارة.

وباستهداف المتهمين ألقت قوة القبض عليهما، وبمواجهتهما قرر الأول أنه نظرا لاعتياد الضحية على الهروب من الشقة سكنها والإقامة فى أماكن غير معلومة احتجزها بمساعدة المتهم الثانى داخل الشقة سكنها وقيداها بجنزير فى منطقة الرقبة، وتعديا عليها بالضرب لمنعها من الخروج.

وأشار المتهم إلى أنه لاحظ إصابتها بحالة إعياء شديد وخروج إفرازات من فمها فنقلها الى مستشفى حميات حلوان، ومنها إلى مستشفى قصر العينى ثم مستشفى الدمرادش، وخلال كل هذه الفترة ظلت فى حالة غيبوبة.

وبمواجهة المتهم الثانى أقر بأقوال الأول وبإرشادهما ضبط رجال المباحث الجنزير المستخدم فى تقييد المجنى عليها.

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