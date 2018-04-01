الخارجية الروسية تكشف سبب هجوم الدول الأوروبية على موسكو

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن الهدف الرئيسي لبعض الدول الغربية في الهجوم على موسكو هو عدم السماح بإقامة كأس العالم في روسيا.



وردا على سؤال، هل يمكن أن تواجه روسيا عزلة من قبل الدول الأوروبية فيما يتعلق ببطولة كأس العالم لكرة القدم، أجابت زاخاروفا في مقابلة مع «القناة الخامسة» الروسية، بأن هذا هو الهدف الرئيسي لهم، ولكنه حلم بعيد المنال.



وأوضحت: لدي انطباع بالفعل، بأن بعض الدول الأوروبية يحلمون بإبعاد تنظيم بطولة كأس العالم عن روسيا، بكل السبل.



وأضافت أن كل الاهتمام الأن منصب على هذه البطولة العالمية، والتي بالتأكيد في النهاية تمس مجال كرة القدم في روسيا.



وفي وقت سابق، أعلنت بعض الدول الغربية، بينها بريطانيا، والولايات المتحدة، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، على خلفية تسمم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرجي سكريبال.