ضبط هارب من أحكام متلبسا بسرقة هاتف محمول بمترو الشهداء

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق، من ضبط متهما هاربا من تنفيذ أحكام قضائية متلبسا بسرقة محمول.



وتمكن رجال مباحث الوحدة من ضبط «ع.ح.ح.م» محكوم عليه هارب في 4 قضايا آخرهم جنح قسم شرطة ثاني شبرا «سرقة» غيابي بالحبس لمدة 3 شهور، متلبسا بسرقة تليفون محمول من «س.م.ا» 40 سنة، عامل، أثناء وجودهما بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق.



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وممارسة نشاط إجرامى في سرقة الهواتف رواد مترو الأنفاق، وأمر اللواء قاسم حسين مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات بتحرير عن الواقعة المحضر اللازم بقسم شرطة ثالث مترو الأنفاق وإرساله بالمتهم والحرز لقسم شرطة الأزبكية لقيده وعرضه على النيابة.