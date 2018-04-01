ضبط 33 مخالفة تموينية فى حملة على الأسواق بالغربية

شنت مباحث التموين بالغربية، بقيادة العميد محمد عتمان، حملة على الأسواق والمحلات والمصانع، أمس السبت، أسفرت عن ضبط 33 مخالفة تموينية متنوعة، من بينها سلع مغشوشة وفاسدة وتلاعب بالأسعار.



وتلقى العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط الإدارة بنتائج الحملة، والتى أسفرت عن ضبط 33 مخالفة متنوعة، شملت مخالفات البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتجميع خبز مدعم، وتجميع خبز بلدي مجفف، إلي جانب ضبط سلع مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية وتلاعب في الأوزان.



وتم تحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفين، وجار إخطار النيابات المختصة للمراكز والأقسام.