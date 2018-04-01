تنفيذ 846 حكمًا قضائيًا فى حملة أمنية بالغربية

قامت مديرية أمن الغربية بحملة، أمس السبت، بنطاق دوائر مراكز وأقسام المحافظة، لإعادة الانضباط الأمني، وضبط الخارجين عن القانون، والهاربين من أحكام، أسفرت عن تنفيذ 846 حكما قضائيا، وضبط 15 قطعة سلاح متنوعة.



كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقي إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، بنتائج الحملة، التى أسفرت عن تنفيذ 846 حكما قضائيا، شملت (جنح حبس وجنائي، ومخالفات وغرامات)، وضبط 15 قطعة سلاح أبيض وناري، و12 قضية تجارة وتعاطي مخدرات، وقضية آداب عامة، وقضية مصنفات فنية، و2 قضية أموال عامة، و10 قضايا أحداث، وقضية بلطجة، و7 قضايا تلوث بيئي، و53 مخالفة سرقة تيار كهربائي.



كما أسفرت نتائج الحملة، عن ضبط 6 مسجلين خطر، و30 مشتبهًا فيهم جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وجار إخطار النيابات المختصة بمراكز وأقسام المحافظة.