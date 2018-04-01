حملة لشرطة المرافق بالغربية تسفر عن رفع 161 حالة إشغال

شنت شرطة المرافق بالغربية، بقيادة العميد مهند أبو ليمون، حملة موسعة، أمس السبت، للحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين، تم خلالها رفع 161 حالة إشغال، وإزالة 14 حاجزا خرسانيا، و17 لوحة إعلانية بالطريق العام.



وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مهند أبو ليمون، مدير شرطة المرافق، بنتائج الحملة، والتي أسفرت عن تحرير 92 محضرا للمخالفين بالطريق العام، وتنفيذ 161 حالة رفع إشغالات مخالفة بالطريق، وإزالة 20 فرشًا عشوائيًا لبيع الخضر والفاكهة، وإزالة 14 حاجزا خرسانيا، و17 لوحة إعلانية مخالفة وبدون ترخيص بالطريق العام.



كما تضمنت نتائج الحملة، ضبط 13 عربة يدوية خاصة بالباعة الجائلين ونقل بطئ "كارو"، وتنفيذ 5 قرارات بالغلق الإداري لمحلات تجارية ومقاهٍ، وتحرير 26 محضر بيئة ونظافة لمحلات مختلفة، وإزالة 22 كشكًا خشبيًا وصاجًا وغرز مقاهٍ بدون ترخيص، وتحصيل 29 غرامة فورية بعد التصالح مع أصحابها.