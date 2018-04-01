تعرف على النجوم المكرمين فى مهرجان «EGY FASHION»

يُقام مهرجان "EGY FASHION"، للسحر والجمال في الحادى عشر من إبريل المقبل بفندق بيراميزا سويتس وذلك في دورته الأولى.



ويشارك في العرض عددًا من مُصممي الأزياء وخبراء التجميل، ويشهد المهرجان تنوع رائع لصناع الموضة، مما يحقق الهدف الذي يسعى إليه المهرجان وهو تبادل الخبرات بين صناع الموضة لإثراء هذه الصناعة.



ووسط أجواء من الترقب، سيقدم المهرجان تجربة متميزة وفريدة من نوعها تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة.



وكشفت إدارة مهرجان «EGY FASHION للسحر والجمال»، عن النجمات ونجوم الفن، من المقرر أن يحضروا حفل المهرجان، أبرزهم: «محمد عبدالحافظ، ونرمين ماهر، وإيناس النجار، وندى بهجت، وندى بسيوني، ومادلين طبر، وعلا رامي، وميرنا وليد، وحنان شوقي، وإيمان أيوب، وميار الببلاوي، وإنجي خطاب، وإيناس عز الدين، وشعبان عبدالرحيم، وسوار النجار، والمطربة هدى، واللبنانية نانيتا، وهاجر الشرنوبي، ومايا الشريف، والفنان أحمد الجوهري، والمخرجة رشا زكريا»، بالإضافة إلى بعض الإعلامين، منهم: «منال عبد اللطيف، وعبير الشيخ، وسحر عباس، ودانا أبوزيد، وجينا فتحي، ومنى الحسيني، ومها نور، وعبد الرحمن سالم، وشريهان خفاجة، وسما الدسوقي، والكاتبة غادة قدري، وهند جاد، وهدير صديق، وهالة السنباري، ونهلة حجازى وأخرون.



أما من نجوم عالم الأزياء، محمود غالي، وخلود سليمان، وحنان آغا، ونانسي العليمي، وراندة الشافعي، وبتول المرصفي، ومن نجوم عالم التجميل، نجلاء عبده، وغادة عمارة، وسالي شلبي، وأسما أبوالدهب، ولي لي مصطفى، بالإضافة إلى كوكبة من نجوم المجتمع، أبرزهم، الدكتورة ولاء أبوالحجاج، والدكتورة شيماء طايل سلامة، ومنظمة الحفلات والمناسبات داليا الجيار، والدكتور باهي هاني، والدكتورة لميس مراد، والفنانة التشكيلية ومصممة الأزياء نيفين منصور.