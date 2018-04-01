ضبط 1297 مخالفة متنوعة فى الغربية

قامت مديرية أمن الغربية، بحملة مرورية على مدن ومراكز المحافظة، أمس السبت، وتم تحرير وضبط 1297 مخالفة مرورية متنوعة، وتحصيل 61 ألفًا و400 جنيه، غرامات فورية.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أشرف مرسي، مدير الإدارة، بشن حملة مرورية، أسفرت عن تحرير وضبط 1297 مخالفة متنوعة، شملت "السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة".



وضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص، وتحصيل61 ألفًا و400 جنيه، غرامات فورية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إخطار النيابات المختصة بذلك.