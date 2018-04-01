بالصور.. عيضة المنهالى يتألق فى حفل «كورنيش أبوظبى»

أحيا صوت الإمارات النجم عيضة المنهالي، حفلا فنياً ضخماً على كورنيش أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجات أم الإمارات وبحضور جماهيري كثيف تجاوز 25 ألف معظمهم من الجمهور الإماراتي.



وتفاعل الآلاف على الكورنيش مع صوت "المنهالي"، ورددوا بعفوية واضحة كلمات الأغاني التي قدمها في السهرة التي اعتبرت كأهم حفلة في الإمارات في الآونة الأخيرة، حيث استمتع الجمهور بأغانيه الذي لا طالما أطربهم بها حسب تعبيرهم.



وعبر "المنهالي" عن سعادته لمشاركته في المهرجان ولقائه بالجمهور الذواق للغناء، معتبرًا الحدث بمثابة شرف له إذ قال: «شرف لي ولأي فنان أن يشارك في مهرجان جماهيري كمهرجان أم الإمارات؛ لاحتوائه فعاليات مهمة وغاية في القيمة، وأنا سعيد بهذا الجمهور وتفاعله وإمتاعه في هذه الأمسية».



وأكد استعداده الدائم للمشاركة في أية مناسبة يدعى إليها سواء في الإمارات أو الخليج العربي أو في أي بلد عربي آخر.