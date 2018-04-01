«المرور» تواصل تنفيذ كوبرى «كارفور المعادى» للمشاه دون إغلاق الطريق الدائرى

كثفت الإدارة العامة للمرور، تحت إشراف اللواء عصمت الأشقر، مدير إدارة المرور، من خدماتها أعلى مطلع الطريق الدائري من المنيب والمتجه إلى مدينة نصر؛ لمنع حدوث كثافات مرورية بالطريق، وذلك لاستكمال أعمال تنفيذ كوبرى كارفور للمشاه، بمنطقة كارفور المعادي.



وكانت الإدارة العامة للمرور أسندت تنفيذ أعمال تنفيذ "كوبري كارفور" للمشاه لإحدى الشركات الكبرى، منذ يوم 3 مارس، وتستمر تلك الأعمال لمدة 45 يومًا، من تاريخ بدء الأعمال، دون إجراء أي تحويلات مرورية أو إغلاق للطريق.



ومن جهتها قامت الشركات المنفذة لأعمال إصلاحات الطريق الدائري بوضع العلامات الإرشادية، والمرورية، والطواحين الهوائية، والحواجز الحديدية، بمحيط الأعمال بالتنسيق مع إدارة المرور منعا لظهور أية كثافات مرورية؛ منعًا لوقوع أية حوادث لحين انتهاء الأعمال في المدة المحددة لها.