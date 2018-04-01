القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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الأحد 01/أبريل/2018 - 02:26 ص

بالصور.. صناع «الأب الروحى 2» يوجهون الشكر لأبطال الجزء الأول

بالصور.. صناع «الأب
حسين الجندي
dostor.org/2112522

توجهت الشركة المنتجة لمسلسل الأب الروحي الجزء الثاني، بالشكر إلى عدد كبير من الفنانين الذين شاركوا في الجزء الأول من المسلسل، والذي وصل عددهم إلى 11 شخصا، كان علي رأسهم النجم الراحل أحمد راتب.

وتوجه صناع العمل من خلال تتر المسلسل الذي يعرض الجزء الثاني منه من أمس الأحد الشكر إلى آخرون، من بينهم النجم محمود حميدة، والفنانين أحمد فلوكس ودياب ورامي وحيد وسناء شافة وصبري عبدالمنعم وفاروق فلوكس ومحمود الجندي وأحمد حلاوة، والمخرج بيتر ميمي الذي أخرج الجزء الأول المسلسل.

يذكر أن مسلسل الأب الروحي الجزء الثاني هو من إخراج تامر حمزة، وتأليف هاني سرحان، ويشارك في بطولته كل من أحمد عبدالعزيز وحسن حسني وسوسن بدر ودنيا عبدالعزيز وهبة عبدالغني وآخرون، وهو من إنتاج فنون مصر لريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

بالصور.. صناع «الأب الروحى 2» يوجهون الشكر لأبطال الجزء الأول

بالصور.. صناع «الأب الروحى 2» يوجهون الشكر لأبطال الجزء الأول

بالصور.. صناع «الأب الروحى 2» يوجهون الشكر لأبطال الجزء الأول

بالصور.. صناع «الأب الروحى 2» يوجهون الشكر لأبطال الجزء الأول

بالصور.. صناع «الأب الروحى 2» يوجهون الشكر لأبطال الجزء الأول

بالصور.. صناع «الأب الروحى 2» يوجهون الشكر لأبطال الجزء الأول

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