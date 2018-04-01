استنفار أمنى فى محيط الكنائس تزامنًا مع الاحتفال بـ«أحد السعف»

أعلنت أجهزة الأمن، حالة الاستنفار فى محيط الكنائس، تزامنًا مع احتفال الأخوة الأقباط بـ«أحد السعف»، حيث تم تعزيز الخدمات الأمنية بمحيط دور العبادة.



وكما تم تكثيف الخدمات الأمنية على مدار الساعة؛ مع تشديد الإجراءات الأمنية على المنشآت العامة والحيوية وزيادة معدلات التأمين.



وشددت الأجهزة الأمنية على ضرورة وجود حرم آمن بمحيط كل كنيسة بمسافة 800 متر، لمنع ترك السيارات فيه.



وأهابت القيادات الأمنية برواد الكنائس الالتزام بالتعليمات الأمنية، فضلًا عن التنبيه على رجال الشرطة باليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه.

