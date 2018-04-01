اليوم.. نظر طعن قاتل صاحب محمصة الإسكندرية على إعدامه

تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن المقام من المتهم عادل عسلية، على الحكم الصادر ضده بالإعدام، على خلفية اتهامه بقتل المجني عليه يوسف لمعي، صاحب محمصة بالإسكندرية.



كانت محكمة جنايات الإسكندرية، عاقبت المتهم عادل عسلية بالإعدام، بتهمة ذبح صاحب محمصة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.



وفي يناير الماضي، قام المتهم عادل عبدالنور، وشهرته «عسلية»، بذبح المجني عليه يوسف لمعي، صاحب محمصة رويال في منطقة خالد بن الوليد شرق الإسكندرية، اعتراضًا على بيعه الخمور، وترصد له وانتظره داخل مقهى مجاور للمحمصة، وعند جلوسه، ذبحه من الخلف مرتين، وسجلت كاميرات المحل كل تفاصيل الواقعة، وتم القبض عليه مختبئًا بمنزل مهجور بمنطقة الرمل، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.