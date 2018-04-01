القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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الأحد 01/أبريل/2018 - 02:02 ص

حبس 4 أشخاص متهمين بسرقة محتويات فودافون المقطم

حبس 4 أشخاص متهمين
dostor.org/2112517

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة فرع إحدى شركات الاتصالات «فودافون»، بدائرة قسم شرطة المقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة المقطم، قد تلقى بلاغًا من كلٍ من مدير وموظف بإحدى شركات الإتصالات، بدائرة القسم باكتشافهما كسر أقفال الفرع، الكائن بدائرة القسم وكسر الخزينة الحديدية، وكذا تلفيات بماكينة الصراف الآلى التابعة لأحد البنوك المتواجدة بالفرع، وبجرد محتويات المحل تبين سرقة 99 ألف جنيه، و30 هاتف محمول ماركات مختلفة، و1400 كارت شحن فئات مختلفة، وجهاز صب ووفر، وقاموس ملك أحد المُبلغَين.

وأسفرت الجهود أن وراء ارتكابها 4 لصوص تم ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب «قص القفل»، وفى سبيل ذلك قام المتهم الرابع باستئجار سيارة لاستخدامها فى ارتكاب الواقعة تم بإرشاد المتهمين ضبط (مبلغ مالى 35,700 جنيه من متحصلات الواقعة وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية- الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة- 30 هاتف محمول- 314 كارت شحن فئات مختلفة- هارد ديسك- 80 قرصا مخدرا).

وتم بإرشاد المتهم الرابع ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الحادث، وكذا مبلغ مالى 8 آلاف جنيه لدى عميله عامل، مقيم بإمبابة بمحافظة الجيزة، قيمة بيع كروت الشحن المستولى عليها، وباستدعاء المُبلغَين تعرفا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

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