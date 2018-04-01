المغرب تعتقل سوريين بتهمة تحويل مبالغ مالية لـ«داعش» الإرهابى

أعلنت السلطات الأمنية المغربية، أن المواطنين السوريين الذين تم إيقافهما، متورطين في إرسال وتحويل مبالغ مالية لمقاتلين مغاربة مواليين لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.



وقالت المديرية العامة للأمن في بيان لها، إن الأبحاث أكدت أن المواطنين السوريين اللذين اعتقلا في 21 مارس بمدينتي المحمدية وصفرو (شمال) حولا مبالغ مالية مهمة لمقاتلين مغاربة موالين لما يسمى لتنظيم داعش الإرهابي.



وأضافت، أن أحد المشتبه فيهم وضع رقم حسابه البنكي بالمغرب رهن إشارة مكتب لتحويل الأموال متواجد بسوريا والذي يسيره أحد معارفه، قصد تحويل وتلقي مبالغ مالية مقابل عمولات من هذه العمليات غير المشروعة.



وأوضحت المديرية أنه تم إيقاف مواطنين مغربيين بالدار البيضاء وتاونات، ثبت تورطهما في إيداع مبالغ مالية في حساب المواطن السوري السالف الذكر في غضون سنتي 2017 و2018، والذي قام بتحويلها إلى أقاربهم المقاتلين بسوريا، بتنسيق مع مكتب تحويل الأموال المتواجد بهذه البؤرة.



وتابعت: «أما بخصوص المواطن السوري الثاني الموقوف، فقد أثبت البحث توصله بودائع مالية مشبوهة في حسابه البنكي».



وأكدت أن هذه العملية تندرج في إطار المجهودات التي تبذلها السلطات المغربية من أجل تعقب الأموال والأصول المشبوهة، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وذلك تماشيا مع التوصيات الأممية والاتفاقيات المبرمة في هذا المجال.