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بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
عالم
الأحد 01/أبريل/2018 - 01:58 ص

«أنطونوف»: لا أتذكر مثل هذا الانهيار فى العلاقات الروسية الأمريكية

سفير روسيا لدى الولايات
سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف
نيفين أشرف
dostor.org/2112515

صرح سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، اليوم الأحد، بأنه لا يتذكر مثل هذا الانهيار في العلاقات الروسية الأمريكية.

وقال أنطونوف في مقابلة مع برنامج «الخبر الرئيسي» على «القناة الخامسة» الروسية: «بصراحة، أنا لا أتذكر مثل هذه الهجمات على روسيا، ولا أستطيع أن أتذكر مثل هذا الانهيار بتاريخ العلاقات الروسية الأمريكية».

وأعلنت دول أوروبية عدة، بينها بريطانيا، والولايات المتحدة وكندا، و16 دولة من الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين الماضي، طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وعلى وجه الخصوص، أعلنت السلطات الأميركية أنها ستطرد 48 دبلوماسيا روسيا و12 موظفا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، فضلا عن إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل، وذلك على خلفية تسمم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وردا على ذلك، استدعت الخارجية الروسية، في وقت سابق، السفير الأمريكي لدى روسيا، جون هانتسمان، وتم إبلاغه بأنه بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، هناك 58 موظفا في السفارة الأمريكية في موسكو و2 من موظفي القنصلية العامة للولايات المتحدة في يكاترينبورج، هم أشخاصا غير مرغوب بهم لأنشطة تتعارض مع الوضع الدبلوماسي، ويجب عليهم مغادرة البلاد قبل 5 أبريل 2018.

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