«الصحة» تكشف حقيقة وفاة طالبة بمرض مُعدى بإحدى المدارس

كشفت وزارة الصحة والسكان حقيقة ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، عن وفاة طفلة بمدرسة بورسعيد بمنطقة الزمالك، بمرض مُعدى في مستشفى حميات إمبابة.



وأكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، أن الطفلة المذكورة 8 سنوات قدمت إلى مستشفى حميات إمبابة، مساء الخميس الموافق 29 مارس الماضى، محوله من إحدى المستشفيات الخاصة فى حالة متأخرة، وتعانى من ارتفاع بدرجة الحرارة وتشنجات واضطراب بدرجة الوعي، وتم حجزها بقسم العناية المركزة بالمستشفى، كما تم توقيع الكشف الطبي عليها، وإجراء الفحوصات المطلوبة، وتبين ارتفاع كرات الدم البيضاء 27 ألف، بينما المعدل الطبيعى يتراوح ما بين 4 آلاف إلى 10 آلاف، وتم تشخيص الحالة من قبل أخصائى العناية المركزة «تسمم دموى غير معدى»، وقدمت لها الرعاية الطبية إلى أن توفت يوم الجمعة الموافق 30 مارس بقسم العناية إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية.



وفي سياق متصل، شكل الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، لجنة مكونة من فريق الطب الوقائي، برئاسة الدكتور علاء عيد رئيس القطاع، للمرور على المدرسة، صباح اليوم الأحد، ومراجعة التهوية الجيدة بالفصول والنظافة العامة، بالإضافة إلى سحب عينات من مياه المدرسة والاطمئنان على الطلاب بالمدرسة، ومراجعة ترددات الغياب، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة.



وتهيب وزارة الصحة والسكان بأولياء الأمور تحري الدقة، فيما يتم تداوله أو تردده على صفحات التواصل الاجتماعي، لعدم إثارة البلبلة والفزع لدى المواطنين، والعودة إلى الوزارة والمختصين في هذا الشأن.