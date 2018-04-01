استئناف المناورات العسكرية بين واشنطن وكوريا الجنوبية

تستأنف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية المناورات العسكرية المشتركة في الأول من أبريل حتى 8 أبريل، والتي كانت قد أُجلت إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في بيونج تشانج، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الكورية.



ومن المخطط أن يشارك 11500 ألف جندي أمريكي وما يصل إلى 300 ألف جندي كوري جنوبي خلال المناورات العسكرية «فوال إيجل».



وفي إطار المناورات العسكرية «فوال إيجل»، ستجري تمارين مظلية تحت اسم "التنينين" (سانيون)، بمشاركة سفينة الإنزال الأمريكية (إل اتش دي-1) التي تحمل على متنها مقاتلات من طراز (إف-35 بي) والتي للمرة الأولى تشارك بمثل هكذا تدريبات في كوريا الجنوبية.



كان رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي يينج، أفاد في وقت سابق أنه اقترح على الولايات المتحدة وقف المناورات العسكرية المشتركة في الفترة قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستجري في مدينة بيونج تشانج الكورية الجنوبية خلال الفترة من 9 إلى 25 فبراير 2018.



وزاد تأزم العلاقات بين بيونج يانج وواشنطن، في ضوء المناورات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي تعتبرها كوريا الشمالية تهديدًا لأمنها.