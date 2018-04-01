محمد هنيدى: أنا الخاسر الوحيد فى غيابى عن «المسرح الشبابى»

قال الفنان محمد هنيدي، إنه سعيد جدًا بإعلان تكريمه من إدارة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في دورته الثالثة، مؤكدًا أنه يتوجه بالشكر إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ومازن الغرباوي، رئيس المهرجان وكل القائمين عليه.



وأضاف "هنيدي"، عبر رسالة صوتية موجهة إلى إدارة المهرجان ولكل الصحفيين المكلفين بتغطية المهرجان، أنه شرف كبير له بأن يحصل على تكريم يحمل اسم الفنانة الكبيرة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب.



وتابع في رسالته المسجلة:«حضراتكم تعلموا ظروف التصوير الخاصة بمسلسلي الجديد "أرض النفاق"، وكان من الصعب جدًا أن أتواجد للتكريم وبقي من المستحيل أن أترك المسلسل من أجل السفر والخاسر الوحيد من هذا الموضوع هو أنا».



يًذكر أن المهرجان يكرم، اليوم الأحد، في حفل افتتاحه عدد من النجوم من بينهم، مصطفى خاطر وسيد رجب وأخرون ويرأس المهرجان المخرج مازن الغرباوي.