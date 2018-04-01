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الأحد 01/أبريل/2018 - 07:46 ص

فى عيد ميلادها.. أبرز المواقف المثيرة للجدل للفنانة جومانا مراد

جومانا مراد
جومانا مراد
إسلام أبو المجد
dostor.org/2112487

يصادف اليوم الأحد الموافق 1 إبريل، عيد ميلاد الفنانة السورية جومانا مراد، والتي غابت عن الساحة الفنية لأكثر من 5 أعوام.

وترصد "الدستور" أبرز مواقف جومانا مراد المُثيرة للجدل:

خلافها مع الفنانة وفاء عامر
تسبب فيلم "كف القمر"، بنشوب العديد من الخلافات بين الفنانة جومانا مراد، والفنانة وفاء عامر التي أكدت على أنه ليس من حق أحد من النجوم المشاركين بفيلم "كف القمر" أن يغضب من وجودها وحيدة على الأفيش؛ لأنها البطلة.

وطالبت جومانا مراد، من مخرج الفيلم خالد يوسف، بإضافة اسمها على بوستر الفيلم باعتبارها بطلة الفيلم، لكنه فضل وجود وفاء عامر كبطلة مطلقة للفيلم.

انتقادات الجمهور
تعرضت الفنانة جومانا مراد إلى موجة انتقادات حادة من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد خضوعها لعمليات تجميل في منطقة الأنف والفم، وذلك بعد ظهورها في عرض أزياء المصمم اللبناني حمودة كفارنة، بصحبة زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو.

خلافاتها مع طليقها
نشبت عدة خلافات بين الفنانة جومانا، والمخرج نجدت أنزور، زوجها السابق، وقررت عدم مشاركته في الأعمال الفنية، حيث قالت: «لست نادمة على تجربتين فاشلتين في الزواج، ولكن حاليًا صعب أن نعمل معًا، بالرغم من أنني احترمه كمخرج».

خلافها مع مخرج مسلسل"مدرسة الحب"
بعد عودتها إلى التمثيل مرة أخرى عبر مسلسل "مدرسة الحب"، نشب خلاف بينها وبين منتج المسلسل، الفنان السوري أمير مصطفى نعمو، الذي قررت محكمة دبي ملاحقته؛ لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة سنة، حيث ثبت تورطه في الحصول على مبلغ 2 مليون و400 ألف دولار أمريكي، من الممثلة وزوجها الدكتور ربيع بسيسو، نظير الشراكة في إنتاج العمل الدرامي.

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