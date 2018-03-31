اكتشاف سمكة متوحشة تثير الرعب في بريطانيا (صور)

عثر رجل بريطاني، على مجموعة من أسماك "بيرانا" أكلة اللحوم الشهيرة، تعيش في المجاري البريطانية بما يمثل تهديدا كبيرا للعديد من الأشخاص في حال انتقالها للأنهار لأنها تفضل العيش في المياه العذبة.



وتم اكتشاف هذا النوع من السمك المفترس، لأول مرة في الأنهار في أمريكا الجنوبية، حيث يفضل العيش في الأماكن العذبة.



وأثناء إجراء أعمال معالجة مياه الصرف الجنوبي في تشيتشستر، غرب ساسكس ببريطانيا عثر عامل في شركة مياه بريطانية على هذا النوع بأعداد كبيرة، مما أثر ذهولهم، فيما طلب مديري المرافق من أصحاب الحيوانات الأليفة إبعادهم عن هذه المنطقة، وذلك حسب ما قالت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم السبت.



وتتميز أسماك البيرانا بأن لديها أسنان حادة شائكة تمزق اللحم إلى أشلاء وهي من بين أكثر أسماك المياه العذبة شرسة ومخافة في العالم.

