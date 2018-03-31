القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:26 م

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟
09:19 م

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
12:15 ص

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات
07:37 م

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
لايف ستايل
السبت 31/مارس/2018 - 11:47 م

5 شائعات عن ممارسة الجنس أثناء الحمل

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
رانا رمضان
dostor.org/2112461

تنتشر العديد من الإشاعات عن فترة الحمل وأبرزها فيما يتعلق بممارسة الجنس، وتعتمد المرأة في استياق تلك المعلومات لما تسمعه من أقاربها الأكبر سنا، إلا أنه بحسب موقع "ميديكال ديلي"، فهناك 5 إشاعات يجب ألا تضعي لهم بالا، وتلك الشائعات.

ـ جميع الزوجات يفقدن الرغبة الجنسية أثناء الحمل:
هذا معتقد خاطئ؛ لأن الأمر يختلف من سيدة لأخرى، كما يختلف بين مراحل الحمل المختلفة. من ناحية أخرى فإن فقدان حماس بعض الزوجات للعلاقة الجنسية خلال الحمل، لا يعني بالتبعية عدم حاجتهم لباقي الجوانب العاطفية من العلاقة الزوجية.

ـ زوجي لن يحب شكلي أثناء الحمل:
هذا معتقد خاطئ؛ فرغم أن بعض الأزواج بالفعل يجدون صعوبة في الاعتياد على التغيرات الجسدية الخارجية للزوجة الحامل، إلا أن هذا لا ينفي أن نسبة كبيرة من الرجال تستطيع التأقلم مع ذلك بشكل سلس، كما أن بعض الرجال يكون لديهم إعجاب زائد عن المعتاد بشكل زوجاتهم أثناء الحمل، لذا لا يجب على الزوجة أن تدع القلق بهذا الشأن يؤثر على ثقتها في نفسها ويقلل حماسها للعلاقة الزوجية بسبب خجلها من شكل التغيرات الجسدية المصاحبة للحمل.

ـ رعشة الجماع قد تؤدي لولادة مبكرة:
هذا معتقد خاطئ ؛ فالانقباضات العضلية المصاحبة لرعشة الجماع تختلف عن انقباضات الرحم التي تصاحب الولادة، ولا خطر من تأثير رعشة الجماع على الحمل الطبيعي الخالي من المضاعفات وعوامل الخطورة.

ـ الجنين يمكن أن يتأذى من العلاقة الزوجية:
هذا معتقد خاطئ؛ لأن الجنين داخل الرحم موجود داخل كيس جنيني سميك ومحاط بسائل أمنيوسي يحميه من الصدمات بكافة أنواعها، كما أن الجزء العلوي من عنق الرحم يكون مغطى بطبقة كثيفة من الإفرازات المخاطية التي تمثل حماية إضافية لتجويف الرحم، لذا لا تمثل العلاقة الزوجية السليمة أي خطر على الجنين.

ـ لست بحاجة لوسائل منع الحمل:
هذا المعتقد رغم كونه صحيح من ناحية منع الحمل، إلا أنه يتجاهل جانب أخر خاص بالحماية من العدوى المنتقلة جنسيًا خلال فترة الحمل، والتي تمثل خطر على الجنين، لذا في حال كان الزوج يعاني من اشتباه إصابة بأي أعراض خاصة بالأمراض المنتقلة جنسيًا يكون من الضروري إما اللجوء لوسائل أمان مثل الواقي الذكري، أو التوقف عن العلاقة لحين مراجعة الزوج لطبيب وعلاجه بشكل نهائي.

موضوعات متعلقة

«فوبيا آلام والصدمة».. تعرف على أضرار تصيب الإناث نتيجة الختان

«أطفال الأنابيب والإجهاض».. أشهر فتاوى «الحمل»

فتنة «الحياة الطبيعية» بين المتزوجين الأقباط تتجدد مع بدء «الصوم الكبير»

الآن

الخميس.. «مسرح السعودية» أول عرض «مختلط» في المملكة

البحث عن خلاص.. المسيحيون يدخلون «أسبوع الآلام»

صدام محتمل بين الننى ورمضان صبحى فى البريميرليج

نجوم «على بابا»: الفيلم كوميدى اجتماعى وتصنيف «+16» ظالم

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

ألبومات الصور

«ستينسل» أغرب موضة لصبغ الشعر (صور)

فرنسية تصمم فساتين من الكتب (صور)

«الحب على الفلوس».. فتيات يتخلصن من ذكريات الأحبة (صور)

بالصور.. أجرأ إطلالات العارضة الألمانية «ليلي لوفاير»

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

كشكول

مستشار المفتي في جامعة عين شمس لتفنيد الفكر المتطرف

اليوم.. غلق باب التقدم لامتحانات الثانوية العامة لطلاب الدمج

"العالمية لخريجي الأزهر" تُدين عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين

بدء تلقي طلبات أعضاء "المراقبة بكنترول الثانوية العامة" غدًا

"تعليم شمال سيناء": نُقدِّر موقف "حرحور" من انتخابات الرئاسة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

إصابة 14 شرطيًا في ألبانيا بعد احتجاجات على الحدود مع كوسوفو

سياسية كردية: أردوغان يحتل شمال سوريا دون ردع

قيادي في فتح لـ«الأمصار»: واشنطن تشجع إسرائيل على جرائمها

منوعات

«لافتة على قصر النيل».. طريقة جديدة للاحتفال بالخطوبة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

هل يجعل العالم أكثر مرحًا؟.. مهرج يعلن ترشحه لعضوية الكونجرس

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

مقالات الرأي
دكتورابراهيم مجدي حسين

​ محمد بن سلمان.. منفتح ويحب التعلم

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ التحليل النفسى لـ«نتنياهو»

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك