5 شائعات عن ممارسة الجنس أثناء الحمل

تنتشر العديد من الإشاعات عن فترة الحمل وأبرزها فيما يتعلق بممارسة الجنس، وتعتمد المرأة في استياق تلك المعلومات لما تسمعه من أقاربها الأكبر سنا، إلا أنه بحسب موقع "ميديكال ديلي"، فهناك 5 إشاعات يجب ألا تضعي لهم بالا، وتلك الشائعات.



ـ جميع الزوجات يفقدن الرغبة الجنسية أثناء الحمل:

هذا معتقد خاطئ؛ لأن الأمر يختلف من سيدة لأخرى، كما يختلف بين مراحل الحمل المختلفة. من ناحية أخرى فإن فقدان حماس بعض الزوجات للعلاقة الجنسية خلال الحمل، لا يعني بالتبعية عدم حاجتهم لباقي الجوانب العاطفية من العلاقة الزوجية.



ـ زوجي لن يحب شكلي أثناء الحمل:

هذا معتقد خاطئ؛ فرغم أن بعض الأزواج بالفعل يجدون صعوبة في الاعتياد على التغيرات الجسدية الخارجية للزوجة الحامل، إلا أن هذا لا ينفي أن نسبة كبيرة من الرجال تستطيع التأقلم مع ذلك بشكل سلس، كما أن بعض الرجال يكون لديهم إعجاب زائد عن المعتاد بشكل زوجاتهم أثناء الحمل، لذا لا يجب على الزوجة أن تدع القلق بهذا الشأن يؤثر على ثقتها في نفسها ويقلل حماسها للعلاقة الزوجية بسبب خجلها من شكل التغيرات الجسدية المصاحبة للحمل.



ـ رعشة الجماع قد تؤدي لولادة مبكرة:

هذا معتقد خاطئ ؛ فالانقباضات العضلية المصاحبة لرعشة الجماع تختلف عن انقباضات الرحم التي تصاحب الولادة، ولا خطر من تأثير رعشة الجماع على الحمل الطبيعي الخالي من المضاعفات وعوامل الخطورة.



ـ الجنين يمكن أن يتأذى من العلاقة الزوجية:

هذا معتقد خاطئ؛ لأن الجنين داخل الرحم موجود داخل كيس جنيني سميك ومحاط بسائل أمنيوسي يحميه من الصدمات بكافة أنواعها، كما أن الجزء العلوي من عنق الرحم يكون مغطى بطبقة كثيفة من الإفرازات المخاطية التي تمثل حماية إضافية لتجويف الرحم، لذا لا تمثل العلاقة الزوجية السليمة أي خطر على الجنين.



ـ لست بحاجة لوسائل منع الحمل:

هذا المعتقد رغم كونه صحيح من ناحية منع الحمل، إلا أنه يتجاهل جانب أخر خاص بالحماية من العدوى المنتقلة جنسيًا خلال فترة الحمل، والتي تمثل خطر على الجنين، لذا في حال كان الزوج يعاني من اشتباه إصابة بأي أعراض خاصة بالأمراض المنتقلة جنسيًا يكون من الضروري إما اللجوء لوسائل أمان مثل الواقي الذكري، أو التوقف عن العلاقة لحين مراجعة الزوج لطبيب وعلاجه بشكل نهائي.



