القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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السبت 31/مارس/2018 - 11:32 م

«جوانتي» جديد يساعد مصابي الشلل على الحركة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
مارسيل نظمي
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كل شيء أصبح ممكنًا بفضل التطور العلمي والطفرة الطبية العالمية في كافة المجالات، مؤخرًا أصبح لدى الأشخاص المصابين بالشلل الحلم في استعادة حركة أعضائهم بعد إعادة ربطها عصبيًا بالدماغ.

حيث أطلق علماء روس من معهد بيروجوف للبحوث الطبية "قفازًا"، والذي يمكّن المعاق من تحريك يده المشلولة بقوة تفكيره. ويقول الأطباء إنه بعد الإصابة بالجلطة الدماغية، يمكن للمصاب العودة لحياة طبيعية بعد مراحل من الصبر والتدريب العالي، حيث يمكن للمصابين بجانب رفع فنجان القهوة العزف على القيثارة أو آلات موسيقية مشابهة.

وهناك قفازات مماثلة تستخدم في سنغافورة واليابان وألمانيا منذ 2016، غير أن القفاز الروسي أرخص ثمنًا.

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