الكويت تقدم بيانًا لمجلس الأمن بشأن غزة.. ودولة مجهولة تعرقله

أعلنت الكويت عن تقدمها بمسودة بيان صحفي إلى مجلس الأمن، حول ما يحدث تجاه الفلسطينيين في غزة، من قبل سلطات الاحتلال، إلا أن أحد الأعضاء اعترض عليه؛ مما عرقل إصدار البيان.



وقُتِلَ عشرات الأشخاص وأصيب المئات إثر استهداف قوات الاحتلال، مسيرة العودة الكبرى التي نظمها الفلسطينيون عند الجدار العازل في قطاع غزة، وذلك في ذكرى "يوم الأرض".



وقال دبلوماسيون: "إن الكويت حرصت على تقديم بيان صحفي متوازن، يكون مقبولا للجميع، على الرغم من أنه لا يمثل حقيقة الموقف الكويتي والعربي الداعم للحق الفلسطيني والمُدين للمجزرة التي حصلت يوم أمس في غزة"، وذلك وفقًا لوكالة النباء الكويتية "كونا".



وضمن ما جاء بمسودة البيان: "تم إطلاع مجلس الأمن من قبل مساعد الأمين العام للشئون السياسية بالنيابة، تايي بروك زيريهون، بالوضع القائم على حدود غزة في 30 مارس الجاري، وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاءه".



ودعا البيان أعضاء مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الحوادث.



كما طالب البيان الكويتي أعضاء مجلس الأمن وجميع الأطراف، بممارسة ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد، وشدد على ضرورة تعزيز احتمالات عملية السلام في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



ولم تكشف الوكالة عن هذا العضو، إلا أن الولايات المتحدة هي التي تحول دائما دون أي قرار أو بيان قد يؤثر على دولة الاحتلال.