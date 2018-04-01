القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:43 ص

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر
09:26 م

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟
09:19 م

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
12:15 ص

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات
07:37 م

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
مصر
الأحد 01/أبريل/2018 - 02:39 ص

اليوم.. انقطاع المياه عن 15 منطقة فى الجيزة لمدة 16 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى علم الدين
dostor.org/2112452

تنفذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أعمال ربط شبكات مياه الشرب بمنطقتى أرض البحر والإخلاص، ما يترب عليه انقطاع المياه عن بعض المناطق بأحياء العمرانية والهرم لمدة 16 ساعة، اعتبارًا من الساعة 8 صباح، اليوم الأحد، وحتى الساعة الثانية عشرة مساء اليوم نفسه.

وتشمل المناطق المتأثرة بحى العمرانية وهى (العمرانية الغربية – الزهراء – مدينة الحرية – الكونيسة – أرض البحر – الإخلاص)، وكذلك الشوارع التالية ومتفرعاتها (مستشفى الصدر – عدوى سليم – د. محمد فؤاد سعيد – جسر الكونيسة – عثمان محرم – عثمان أحمد عثمان)، وعن بعض مناطق بحى الهرم وهى (المريوطية طريق سياج – زغلول – أبوالهول السياحى – المجزر الآلى – كفر المنفى – كفر الجبل – نزلة البطران – نزلة السيسى – نزلة السمان).

ومن المقرر أن تتخذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى وأحياء العمرانية والهرم، التدابير اللازمة كافة، والدفع بسيارات مياه للمناطق المتأثرة لسد احتياجات المواطنين.

موضوعات متعلقة

غدًا.. انقطاع جزئى للمياه عن المهندسين وشارع السودان لمدة 24 ساعة

اليوم.. انقطاع المياه عن 13 منطقة بالجيزة

الجيزة: قطع المياه عن العمرانية والهرم 16 ساعة الأحد القادم

انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة.. الأحد

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 23 ساعة

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين

منذ يوم

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات

منذ يوم

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة

منذ يومين

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة

منذ 3 أيام

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

منذ 4 أيام

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات

الآن

«مسرح السعودية».. إنتاج لبناني وتنفيذ مصري برعاية المملكة

واشنطن: حصلنا على دعم مجلس الأمن لفرض عقوبات على كوريا الشمالية

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

ألبومات الصور

«ستينسل» أغرب موضة لصبغ الشعر (صور)

فرنسية تصمم فساتين من الكتب (صور)

«الحب على الفلوس».. فتيات يتخلصن من ذكريات الأحبة (صور)

بالصور.. أجرأ إطلالات العارضة الألمانية «ليلي لوفاير»

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

كشكول

مستشار المفتي في جامعة عين شمس لتفنيد الفكر المتطرف

اليوم.. غلق باب التقدم لامتحانات الثانوية العامة لطلاب الدمج

"العالمية لخريجي الأزهر" تُدين عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين

بدء تلقي طلبات أعضاء "المراقبة بكنترول الثانوية العامة" غدًا

"تعليم شمال سيناء": نُقدِّر موقف "حرحور" من انتخابات الرئاسة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

إصابة 14 شرطيًا في ألبانيا بعد احتجاجات على الحدود مع كوسوفو

سياسية كردية: أردوغان يحتل شمال سوريا دون ردع

قيادي في فتح لـ«الأمصار»: واشنطن تشجع إسرائيل على جرائمها

منوعات

«سفراء».. فريق عمل تطوعى يحارب الفقر والمرض (صور)

«لافتة على قصر النيل».. طريقة جديدة للاحتفال بالخطوبة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك