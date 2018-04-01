اليوم.. انقطاع المياه عن 15 منطقة فى الجيزة لمدة 16 ساعة

تنفذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أعمال ربط شبكات مياه الشرب بمنطقتى أرض البحر والإخلاص، ما يترب عليه انقطاع المياه عن بعض المناطق بأحياء العمرانية والهرم لمدة 16 ساعة، اعتبارًا من الساعة 8 صباح، اليوم الأحد، وحتى الساعة الثانية عشرة مساء اليوم نفسه.



وتشمل المناطق المتأثرة بحى العمرانية وهى (العمرانية الغربية – الزهراء – مدينة الحرية – الكونيسة – أرض البحر – الإخلاص)، وكذلك الشوارع التالية ومتفرعاتها (مستشفى الصدر – عدوى سليم – د. محمد فؤاد سعيد – جسر الكونيسة – عثمان محرم – عثمان أحمد عثمان)، وعن بعض مناطق بحى الهرم وهى (المريوطية طريق سياج – زغلول – أبوالهول السياحى – المجزر الآلى – كفر المنفى – كفر الجبل – نزلة البطران – نزلة السيسى – نزلة السمان).



ومن المقرر أن تتخذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى وأحياء العمرانية والهرم، التدابير اللازمة كافة، والدفع بسيارات مياه للمناطق المتأثرة لسد احتياجات المواطنين.