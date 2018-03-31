«غرائب الجريمة».. اغتصاب فتاة بالشارع وسقوط ملياردير بعد 20 سنة هروب

أعاد مقطع فيديو صادم يوثّق محاولة شاب اغتصاب فتاة قاصر بطريقة وحشية في الشارع وبصفة علنية بإحدى المدن المغربية إلى الأذهان الحالات الكثيرة التي نشهدها ونسمع عنها يوميًا من هتك أعراض الفتيات علي يد ذئاب بشرية.



وآخر أشهر الوقائع التي أثارات الرأي العام العالمي قصة ملياردير شهير تم إلقاء القبض عليه منذ أيام بتهمة اغتصاب مراهقة.



في الواقعة الأولى ظهر في الفيديو الشاب يحاول نزع ملابس الفتاة ويقوم بلمسها بطريقة غير أخلاقية في مناطق حساسة بجسدها، رغم توسلاتها له بتركها وشأنها غير أنّه لم يكترث لصراخها واستمر في تجريدها من ملابسها بالقوّة في حين اكتفى صديقه بتوثيق المشهد.



بعد انتشار الفيديو، استحضر المغاربة حادثة محاولة الاغتصاب الجماعي التي تعرضت لها فتاة مختلّة عقليا في حافلة نقل عمومي من قبل مجموعة من الشباب الذين قاموا بتوثيق جريمتهم على شريط فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، شهر أغسطس الماضي.



أما الواقعة الثانية عندما ألقي القبض على ديفيد ماثيوز، المليونير حمى بيبا ميدلتون كاتبة بريطانية شهيرة وشقيقة دوقة كامبردج، في باريس، للاشتباه في قيامه باغتصاب مراهقة منذ عقدين من الزمان واحتجزت الشرطة الفرنسية الثري ديفيد ماثيوز 74 عامًا بسبب مزاعم باعتدائه على قاصرة في فترة التسعينات.



وألقى القبض على ماثيوز من قبل الشرطة في مطار باريس أورلي عندما وصل يوم الثلاثاء وأبلغ القضاة في العاصمة الفرنسية.



قضى ماثيوز 48 ساعة في حجز الشرطة، حيث تم استجوابه من قبل رجال شرطة متخصصين، ثم نقل إلى قصر العدل في وسط المدينة لمحاكمته على إثر هذه الادعاءات.



كما نستعرض بعض أشهر وقائع الاغتصاب التي تعرض لها أطفال في مقتبل عمرهم في عده بلاد.



فتاة المعادي

من الحوادث الأكثر شهرة في ثمانينيات القرن الماضي، ففي 1985 التي عرفت إعلاميًا بـ «فتاة المعادي» حيث اغتصبت فتاة علي يد أربعة من عمال البناء بعدما انتهت فترة عملهم ليلا.



رأوا عمال البناء الفتاة بصحبة شاب في وضع غير لائق فقرروا اغتصاب الفتاة واحدًا تلو الآخر، وأصدرت المحكمة حكمها سريعًا بإعدام العمال في ذلك الوقت.



فتاة إمبابة

وقعت بعد حادثة فتاة المعادي بفترة قصيرة، حيث بدأت باختطاف سيدة من 7 رجال، من أمام زوجها ومحامي، وأخذوها إلى «عِشّة» واغتصبوها.



فتاة العتبة

في 1992، وقعت حادثة فتاة العتبة حيث تم اغتصابها في مكان عام أثناء انتظارها الأتوبيس، حيث شعرت الفتاة بيد تلمسها فصرخت طالبة النجدة، ولكنها سقطت حيث أصبحت مباحة لكل من كانوا في المكان.



فتاة مصر الجديدة

وقعت في 2008، داخل سيارة ميكروباص، حيث قيد الضحية 4 أشخاص، واغتصبوها وقتلوها حيث فوجئت الفتاة بالميكروباص يقف أمامها وهددها السائق بـ«مطواة»، ثم اصطحبوها إلى منزل أحد الجناة واغتصبوها ثم تخلصوا منها.



حادثة الطفلة زينة

في تلك القضية استخدم فيها المجرم طريقة الإغراء حيث أغرى الجاني ضحيته الطفلة زينة بمشاهدة كلب الجيران، وفور وصولهم إلى سطح المنزل اغتصبها، ثم ألقاها من سطح العقار، فتحولت من حادثة اغتصاب إلى قتل.



حادثة الطفلة جنا

طفلة رضيعة تبلغ من العمر سنة و8 أشهر، والتي تعد الأبشع بين القصص، حيث تم اغتصبت جنا علي يد عامل يسكن بجوارهم، حيث اختطفها واغتصبها وأصيبت بنزيف حاد وتم نقلها إلى المستشفى.



كما تزايدت في الآونة الأخيرة جرائم القتل والاغتصاب في جميع أنحاء العالم، حتى باتت أنباء سقوط الضحايا من الفتيات والفتيان خاصة صغار السن منتشرة في جميع وسائل الإعلام، لتمثل دليلًا قاطعًا على وحشية بعض البشر ومن تلك الوقائع التي حدثت في عده دول حول العالم.



تلميذ باكستاني

أطلقت الشرطة الباكستانية سراح طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بعد إلقاء القبض عليه بتهمة اغتصاب سيدتين.



وبحسب صحيفة تربيون، في ديسمبر 2012، ألقت الشرطة القبض على شقيقه وعمه أيضًا لتورطهم في الجريمة.



ويقال إن الطفل، لم تذكر اسمه، خطف السيدتين بمساعدة شقيقه وعمه اللذين اغتصبا الضحيتين معه

وتركوهما في حقل.



وبعد كل ذلك، عاد الطفل إلى مدرسته، وبعد إلقاء القبض عليه اعتبرته الشرطة العقل المدبر للجريمة لذهابه إلى المدرسة وكأن شيئًا لم يكن.



اغتصاب مدرسة ثانوي



في 24 أكتوبر 2009، تعرضت طالبة عمرها 15 عامًا للضرب والاغتصاب الجماعي أثناء عودتها من مدرستها، على يد 6 رجال كبار وأولاد صغار لمدة ساعتين متواصلتين، بعد أن استدرجها أحد زملائها للذهاب معه في نزهة بحديقة قريبة من المدرسة.



شاهد عدد كبير من العامة الحادث ولكنهم امتنعوا عن مساعدة الفتاة، واهتموا بتسجيل مقاطع فيديو للمشهد، وبعدها تُركت الفتاة فاقدة للوعي في الحديقة وتم نقلها جوًا إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر.



ضحية القطيف

في عام 2006، وقعت مراهقة عمرها 18 عامًا ضحية لعصابة في مدينة القطيف السعودية مكونة من 7 رجال، بينهم صديق سابق لها، وبدلًا من محاكمة الجناة حكمت السلطات السعودية على الضحية بـ90 جلدة بتهمة لقاء رجل غريب دون "محرم"، فلجأت الفتاة إلى جذب الاهتمام بقضيتها مما تسبب في تكثيف الحكم ضدها لـ 200 جلدة والسجن 6 أشهر بدعوى أن حادث الاغتصاب لم يكن ليقع إذا لم تلتق الشاب الغريب بمفردها.



طرد الأرواح

تعرضت سيدة من مقاطعة جوانجدونج الصينية، قدمت بلاغًا في الشرطة ضد الدجال "وانج جيان جون" بتهمة معاشرتها جنسيًا بحجة طرد الروح الشريرة التي تسكنها.



وقامت السيدة بإبلاغ الشرطة بعدما دفعت لهذا المغتصب 20 ألف ين لإيقاع مديرها في حبها.



عصابة سومطرة

في أبريل 2016، تعرضت طالبة إندونيسية عمرها 14 عامًا للاغتصاب الجماعي على يد 14 رجلًا اختطفوها إلى الغابة وقتلوها بعد الاعتداء عليها.



تم العثور على جثة الطفلة "يوين" عارية ومربوطة في الغابة، وكشفت التحقيقات أن مرتكبي الجريمة جميعهم تحت سن الـ18، وكانوا في حالة "سكر" وقت ارتكاب جريمتهم.