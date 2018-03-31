القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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السبت 31/مارس/2018 - 11:08 م

بالصور.. مواطنو أسوان يشاركون في حملة «تنظيف من بيتك للشارع»

بالصور.. مواطنو أسوان
أسوان _إسراء توفيق
dostor.org/2112449

شهدت الحملة الشعبية "تنظيف وتجميل من بيتك للشارع"، في يومها الثانى والأخير، نشاطًا مكثَّفًا، ومشاركة واسعة من المواطنين؛ لتشمل العديد من المدن والقرى، والتي من أبرزها قرى "نصر النوبة وأدفو"، بالإضافة إلى مدن "كوم أمبو ودراو والسباعية والرديسية وكلابشه"، وأحياء "الصداقة الجديدة وجبل تقوق والناصرية" بمدينة أسوان.

وكان اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، أطلق الحملة- أمس- للقيام بأعمال النظافة العامة من المنازل للشوارع الداخلية والأزقة، حيث أشاد بهذا الوعي والفكر المستنير لدى أبناء الإقليم، الذين تسارعوا على المشاركة الإيجابية والفعالة في فعالياتها، سواء من الكبار أو الشباب أو السيدات أو الأطفال، في ملحمة وطنية تعكس المعدن الأصيل والطيب لأبناء المجتمع الأسواني، لخدمة بلدهم والوصول لأفضل مستوى من الرقى الحضارى والجمالي.

ولفت إلى أن نجاح الحملة وسرعة الاستجابة من الشارع الأسواني بالمشاركة فيها؛ سيفتح الباب أمام المزيد من المبادرات الأخرى، لنصل إلى الوجه الجمالي المطلوب لمختلف مدن وقرى المحافظة.

بالصور.. مواطنو أسوان يشاركون في حملة «تنظيف من بيتك للشارع»
بالصور.. مواطنو أسوان يشاركون في حملة «تنظيف من بيتك للشارع»
بالصور.. مواطنو أسوان يشاركون في حملة «تنظيف من بيتك للشارع»
بالصور.. مواطنو أسوان يشاركون في حملة «تنظيف من بيتك للشارع»
بالصور.. مواطنو أسوان يشاركون في حملة «تنظيف من بيتك للشارع»
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