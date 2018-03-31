32 هدفًا في افتتاح بطولة الصداقة بجامعة سوهاج.. صور

شارك الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، في "دورة الصداقة الثانية" التي تنظمها إدارة المنشآت والملاعب الرياضية- مساء اليوم- في خماسي كرة القدم، والتنس الأرضي، لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة سوهاج على ملاعب الجامعة بمدينة الطالبات.



الدكتور أحمد محمد عبدالله، المشرف العام على إدارة المنشآت والملاعب، أشار إلى أن مباريات اليوم الأول، جاءت نتائجها كالتالي..



المجموعة الأولى.. فازت "المركزية" علي "كلية العلوم" «4 - صفر».. والعلوم علي التربية بخماسية نظيفة.



المجموعة الثانية.. فازت كلية التجارة علي الطب البيطري بهدفين مقابل لاشيء.. وتعادلت الآثار والصيدلة بهدفين.



وتابع يحيى ثابت، منسق البطولة، إعلان النتائج، بالنسبة لمباريات المجموعة الثالثة، حيث تعادل فريقا كليتي "التربية الرياضية والآداب" بهدف، وفاز التعليم الصناعي علي كلية التمريض برباعية نظيفة.



أما المجموعة الرابعة؛ ففاز فيها فريق كلية الزراعة على الحقوق "5- 4".. والهندسة على الألسن"2- صفر".



يذكر أن المباريات تقام بنظام الدوري "من دور واحد"، وسيتم تصعيد الفريقين صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، للدور الثاني.