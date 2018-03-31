القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:26 م

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟
09:19 م

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
12:15 ص

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات
07:37 م

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
محافظات
السبت 31/مارس/2018 - 11:06 م

32 هدفًا في افتتاح بطولة الصداقة بجامعة سوهاج.. صور

32 هدفًا في افتتاح
سوهاج: محمود عبدالعال
dostor.org/2112448

شارك الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، في "دورة الصداقة الثانية" التي تنظمها إدارة المنشآت والملاعب الرياضية- مساء اليوم- في خماسي كرة القدم، والتنس الأرضي، لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة سوهاج على ملاعب الجامعة بمدينة الطالبات.

الدكتور أحمد محمد عبدالله، المشرف العام على إدارة المنشآت والملاعب، أشار إلى أن مباريات اليوم الأول، جاءت نتائجها كالتالي..

المجموعة الأولى.. فازت "المركزية" علي "كلية العلوم" «4 - صفر».. والعلوم علي التربية بخماسية نظيفة.

المجموعة الثانية.. فازت كلية التجارة علي الطب البيطري بهدفين مقابل لاشيء.. وتعادلت الآثار والصيدلة بهدفين.

وتابع يحيى ثابت، منسق البطولة، إعلان النتائج، بالنسبة لمباريات المجموعة الثالثة، حيث تعادل فريقا كليتي "التربية الرياضية والآداب" بهدف، وفاز التعليم الصناعي علي كلية التمريض برباعية نظيفة.

أما المجموعة الرابعة؛ ففاز فيها فريق كلية الزراعة على الحقوق "5- 4".. والهندسة على الألسن"2- صفر".

يذكر أن المباريات تقام بنظام الدوري "من دور واحد"، وسيتم تصعيد الفريقين صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، للدور الثاني.

32 هدفًا في افتتاح بطولة الصداقة بجامعة سوهاج.. صور
32 هدفًا في افتتاح بطولة الصداقة بجامعة سوهاج.. صور
32 هدفًا في افتتاح بطولة الصداقة بجامعة سوهاج.. صور
32 هدفًا في افتتاح بطولة الصداقة بجامعة سوهاج.. صور
32 هدفًا في افتتاح بطولة الصداقة بجامعة سوهاج.. صور
32 هدفًا في افتتاح بطولة الصداقة بجامعة سوهاج.. صور
32 هدفًا في افتتاح بطولة الصداقة بجامعة سوهاج.. صور
32 هدفًا في افتتاح بطولة الصداقة بجامعة سوهاج.. صور
32 هدفًا في افتتاح بطولة الصداقة بجامعة سوهاج.. صور
موضوعات متعلقة

الليلة.. افتتاح دورة خماسي القدم في جامعة سوهاج

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج

الآن

الخميس.. «مسرح السعودية» أول عرض «مختلط» في المملكة

البحث عن خلاص.. المسيحيون يدخلون «أسبوع الآلام»

صدام محتمل بين الننى ورمضان صبحى فى البريميرليج

نجوم «على بابا»: الفيلم كوميدى اجتماعى وتصنيف «+16» ظالم

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

ألبومات الصور

«ستينسل» أغرب موضة لصبغ الشعر (صور)

فرنسية تصمم فساتين من الكتب (صور)

«الحب على الفلوس».. فتيات يتخلصن من ذكريات الأحبة (صور)

بالصور.. أجرأ إطلالات العارضة الألمانية «ليلي لوفاير»

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

كشكول

مستشار المفتي في جامعة عين شمس لتفنيد الفكر المتطرف

اليوم.. غلق باب التقدم لامتحانات الثانوية العامة لطلاب الدمج

"العالمية لخريجي الأزهر" تُدين عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين

بدء تلقي طلبات أعضاء "المراقبة بكنترول الثانوية العامة" غدًا

"تعليم شمال سيناء": نُقدِّر موقف "حرحور" من انتخابات الرئاسة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

إصابة 14 شرطيًا في ألبانيا بعد احتجاجات على الحدود مع كوسوفو

سياسية كردية: أردوغان يحتل شمال سوريا دون ردع

قيادي في فتح لـ«الأمصار»: واشنطن تشجع إسرائيل على جرائمها

منوعات

«لافتة على قصر النيل».. طريقة جديدة للاحتفال بالخطوبة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

هل يجعل العالم أكثر مرحًا؟.. مهرج يعلن ترشحه لعضوية الكونجرس

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك