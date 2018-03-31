4 أطعمة لتخفيف آلام مرضى الجيوب الأنفية

يقدم موقع "medicalnewstoday" المتخصص في الصحة، عدة أكلات، تساعد على راحة مرضى الجيوب الأنفية، حيث لا غنى عنها لا سيما في هذه الأجواء المتقلبة.



- خل التفاح..

إضافة خل التفاح إلى الطعام، أمر صحي، فهو يساعد على تهدئة صداع الجيوب الأنفية.



- الأناناس..

الأناناس غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الأغشية المخاطية من التلف، كما أنه يحتوي على إنزيمات تساعد في تخفيف احتقان الأنف.



- المشروبات الساخنة..

وخاصة حساء الدجاج أو الخضروات، فالمشروبات الساخنة تقوي حركة المخاط؛ مما يساعد على تنظيف ممرات الجيوب الأنفية.



- الثوم..

يحتوي الثوم على مركب الأليسين، الذي يقلل من الألم الناجم عن احتقان الجيوب الأنفية، لذلك يعتبر علاجًا فعَّالًا.