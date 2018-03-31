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السبت 31/مارس/2018 - 11:04 م

أبو بكر الجندي: تحريات جنائية عن قيادات المحليات الجدد

اللواء أبو بكر الجندي
اللواء أبو بكر الجندي
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2112446

قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إنه يجري حاليًا عمل "تحريات جنائية"، عبر الأجهزة الأمنية، بشكل مكثف، يضمن فحص "الصحيفة الجنائية" لكل من تم اختياره من قيادات المحليات الجدد، بعد الاستقرار عليهم.

وأوضح "الجندي"، لـ"الدستور"، أن الغرض من التحريات عدم تكرار أخطاء الماضي، بضمان الاعتماد على الكفاءات والنزاهة بعيدًا عن المجاملة.

وأشار إلى أنه رفض كافة التوصيات التي أتت بشأن اختيار قيادات عليا جديدة، منوها أنه لن يتم محاباة أحد، حيث سيتم إجراء الاختبارات كاملة بـ"أكاديمية ناصر العسكرية"، بعيدا عن التنمية المحلية أو قطاعاتها؛ حتى يتم اختيار الأصلح.

وأضاف الوزير أن كل المرشحين خضعوا إلى مستويات تدريب وتأهيل على مدار 9 أسابيع؛ للوقوف على مدى كفاءاتهم، وقياس أداء العمل الخاص بهم.

وكشف الجندي أنه بمجرد الانتهاء من التحريات الجنائية؛ سيتم الإعلان عن أسماء القيادات العليا الناجحة، وبدء توزيعهم على المحافظات؛ لسد العجز.

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