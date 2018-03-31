قوات الجيش تنسحب من شوارع جواتيمالا

سحب الجيش في جواتيمالا، السبت، قواته من شوارع البلاد بعد 18 عامًا من دعمها للشرطة في عمليات مكافحة الجريمة.





ونقلت شبكة فرانس 24 الإخبارية عن مصدر بوزارة الداخلية في جواتيمالا، طلب عدم الكشف عن اسمه، - قوله: "هذا السبت هو آخر يوم يدعم فيه الجيش الشرطة".



وأضافت الشبكة أن حوالي 4.200 جندي تم نشرهم مسبقًا لدعم الجهود الأمنية في جواتيمالا ثم بدأ انسحابهم تدريجيًا منذ العام الماضي، مشيرة إلى أن حوالي ألفي جندي لايزالون منتشرون في الوقت الراهن.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع في جواتيمالا أن الشرطة في جواتيمالا باتت قادرة على تحمل هذه المسئولية.