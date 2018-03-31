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السبت 31/مارس/2018 - 11:01 م

وزير التنمية المحلية: الاستقرار على اختيار 100 قيادة جديدة بالمحافظات

اللواء أبوبكر الجندي،
اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
dostor.org/2112442

قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إنه تم الاستقرار على اختيار 100 قيادة جديدة لسد العجز في بعض الوظائف القيادية بالمحافظات.

وأكد الجندي لـ«الدستور»، أن خضوع كافة المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظات، إلى عدة مراحل للانتقاء من بينهم واختيار أفضل العناصر التي يمكن الاستفادة منها والاعتماد عليها بشكل يضمن نجاح المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في المحافظات.

وأشار الجندي إلى أنه تم الاستقرار على اختيار القيادات المحلية الشاغرة بالمحافظات، لافتا إلى أن الوظائف المطلوبة تنحصر في: 7 درجة ممتازة، 35 عليا، و50 مديرا عاما.

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