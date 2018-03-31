«الهولوكوست» يفكك حزب العمال البريطاني

استقالت كريستين شوكروفت القيادية بحزب العمال البريطاني، السبت، على خلفية تصاعد أزمة معاداة السامية داخل الحزب وموقفها من الهولوكوست.



استقالت شوكروفت من اللجنة التنفيذية الوطنية في حزب العمل، بأثر فوري وسط نزعة لا سامية مستمرة تجتاح الحزب،



وتعتبر شوكروفت حليفا مقربا من جيرمي كوربين زعيم الحزب، حسبما قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.



وقالت شوكروفت في بيان لها: "من الواضح أن عضويتي المستمرة في اللجنة الوطنية للحزب، تعرضني إلى مضايقات من وسائل الإعلام المتطفلة التي لا نهاية لها تجاه نفسي وعائلتي وأصدقائي".



وأضافت: "أؤكد من جديد معارضتي التامة لمعاداة السامية وامتعاضي لإنكار الهولوكوست، ودعم جميع الإجراءات للتعامل مع هذا داخل الحزب".



ويواجه حزب العمال ضغوطا قوية بسبب موقفه من الهولوكوست (إحراق اليهود من قبل النظام النازي)، بخلاف موقفه من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، حيث دائما يهاجم دولة الاحتلال ويرفض المشاركة في احتفالات تنظمها وهو ما سبب حربًا كبيرة على الحزب.