القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:26 م

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟
09:19 م

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
12:15 ص

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات
07:37 م

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
عالم
السبت 31/مارس/2018 - 10:57 م

«الهولوكوست» يفكك حزب العمال البريطاني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
dostor.org/2112441

استقالت كريستين شوكروفت القيادية بحزب العمال البريطاني، السبت، على خلفية تصاعد أزمة معاداة السامية داخل الحزب وموقفها من الهولوكوست.

استقالت شوكروفت من اللجنة التنفيذية الوطنية في حزب العمل، بأثر فوري وسط نزعة لا سامية مستمرة تجتاح الحزب،

وتعتبر شوكروفت حليفا مقربا من جيرمي كوربين زعيم الحزب، حسبما قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقالت شوكروفت في بيان لها: "من الواضح أن عضويتي المستمرة في اللجنة الوطنية للحزب، تعرضني إلى مضايقات من وسائل الإعلام المتطفلة التي لا نهاية لها تجاه نفسي وعائلتي وأصدقائي".

وأضافت: "أؤكد من جديد معارضتي التامة لمعاداة السامية وامتعاضي لإنكار الهولوكوست، ودعم جميع الإجراءات للتعامل مع هذا داخل الحزب".

ويواجه حزب العمال ضغوطا قوية بسبب موقفه من الهولوكوست (إحراق اليهود من قبل النظام النازي)، بخلاف موقفه من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، حيث دائما يهاجم دولة الاحتلال ويرفض المشاركة في احتفالات تنظمها وهو ما سبب حربًا كبيرة على الحزب.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو

منذ يومين

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا

منذ يومين

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية

منذ 5 أيام

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية

منذ 6 أيام

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين

منذ اسبوع

«عاصفة الحزم».. ماذا حققت قوات التحالف العربى فى اليمن؟

الآن

الخميس.. «مسرح السعودية» أول عرض «مختلط» في المملكة

البحث عن خلاص.. المسيحيون يدخلون «أسبوع الآلام»

صدام محتمل بين الننى ورمضان صبحى فى البريميرليج

نجوم «على بابا»: الفيلم كوميدى اجتماعى وتصنيف «+16» ظالم

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

ألبومات الصور

«ستينسل» أغرب موضة لصبغ الشعر (صور)

فرنسية تصمم فساتين من الكتب (صور)

«الحب على الفلوس».. فتيات يتخلصن من ذكريات الأحبة (صور)

بالصور.. أجرأ إطلالات العارضة الألمانية «ليلي لوفاير»

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

«زيادة أجور الموظفين والمعاشات».. أولى بشائر الولاية الثانية للرئيس

كشكول

مستشار المفتي في جامعة عين شمس لتفنيد الفكر المتطرف

اليوم.. غلق باب التقدم لامتحانات الثانوية العامة لطلاب الدمج

"العالمية لخريجي الأزهر" تُدين عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين

بدء تلقي طلبات أعضاء "المراقبة بكنترول الثانوية العامة" غدًا

"تعليم شمال سيناء": نُقدِّر موقف "حرحور" من انتخابات الرئاسة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

إصابة 14 شرطيًا في ألبانيا بعد احتجاجات على الحدود مع كوسوفو

سياسية كردية: أردوغان يحتل شمال سوريا دون ردع

قيادي في فتح لـ«الأمصار»: واشنطن تشجع إسرائيل على جرائمها

منوعات

«لافتة على قصر النيل».. طريقة جديدة للاحتفال بالخطوبة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

هل يجعل العالم أكثر مرحًا؟.. مهرج يعلن ترشحه لعضوية الكونجرس

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك