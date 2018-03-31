غدًا.. بدء فعاليات البرنامج التدريبي "دور المرأة الفعال" بإعداد القادة

تبدأ، غدًا فعاليات الأحد بمقر الإدارة العامة لإعداد القادة، فعاليات اليوم الأول، للبرنامج التدريبي "دور المرأة الفعال في بناء الأسرة والمجتمع" حتى الخميس المقبل برعاية محمد سويلم وكيل وزارة الشباب والرياضة.



وصرحت صفاء مأمون مدير الإدارة العامة لإعداد القادة والتدريب، بأن غدا سيتم الحديث عن دور المرأة المصرية في المجتمع وكيف تتعامل مع الأبناء وإتيكيت التعامل في الحياة، مشيرة إلى أن من يقدم المحاضرة الدكتورة شيماء محمود إسماعيل خبير واستشاري العلاقات الأسرية.



وأضافت أن محاضرة اليوم الثاني ستكون بعنوان كيفية التعامل والتغلب على الضغوط النفسية التي تواجهها المرأة حيث تحاضر بها الدكتورة نرمين محمد رمضان استشاري المخ والأعصاب والأمراض العصبية والنفسية.



وتابعت مدير الإدارة، أن اليوم الثالث سيكون عن أهمية دور المرأة في الإسلام وكيفية التربية الصحيحة للأبناء من المنظور الديني ويحاضر بها الشيخ طة دسوقي محمد إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.



واستكملت مأمون، أن المحاضرة التالية لها ستكون عن "دور المرأة في المجتمع وشخصيتها القيادية خصائصها وسماتها وأهدافها" والتي تحاضر فيها الدكتورة مي إبراهيم التلاوي رئيس مجلس أمناء القيادات المصرية للتنمية وخبير في مجال المرأة والطفل.



وااختتمت تصريحاتها بأن المحاضرة في اليوم الأخير ستكون عن التغذية السليمة لصحة وجمال المرأة وكيفية تجنب أضرار السمنة والتي تحاضرها الدكتورة فردوس الأفندي استشاري تغذية علاجية وعضو الجمعية المصرية للسمنة، لافتة إلى أن الدكتورة منى عثمان وكيل المديرية للشباب ستجري استطلاعا وتقييما عن الدورة نهاية اللقاء.