محافظ الجيزة يتفقد قاعة مبادرة «عايزين نتعلم» بالبدرشين

تفقد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، القاعة المخصصة لعقد مجموعات التقوية والمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بإحدى قاعات المناسبات بمدينة البدرشين، والتى من المقرر بدء فعالياتها غدًا الأحد، وتستمر طوال شهر أبريل ضمن مبادرة "عايزين نتعلم"، والتى أطلقتها المحافظة مساهمة منها في دعم العملية التعليمية وزيادة التحصيل لدى الطلاب والتخفيف عن كاهل الأسر من مواطنى المحافظة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الحاجة حفيظة النواوى.



كما حرص المحافظ على التأكد من توافر وسائل العرض المسموعة والمرئية، لتمكين المدرسين من عرض المواد العلمية وتقديمها للطلاب بصورة ميسرة، وتمكين الطلاب من تحصيل المحاضرات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص قاعتين لتقديم مجموعات التقوية إحداهما بالبدرشين والأخرى بمدرسة السعيدية الثانوية بنين.



وقال محافظ الجيزة، إن المبادرة تهدف لتقديم المواد العلمية للطلاب من أبناء المحافظة وفق أحدث الوسائل، بالإضافة إلى نسخ ورقية أيضًا لزيادة الاستيعاب ولتمكينهم من مراجعة المحاضرات فى أى وقت مجانًا دون أى مقابل ويقوم على تنفيذها نخبة من المدرسين المتخصصين دون مقابل، كمحاولة لتوفير البديل لمراكز الدروس الخصوصية وخطوة عملية للقضاء عليها وتخفيف العبء عن أولياء الأمور.



وأضاف المحافظ، أنه من المقرر أن تستوعب القاعة 500 طالب وطالبة، على أن يتم بث المحاضرات على قناة "مصر الزراعية" وبوابة "الأهرام الإلكترونية" على اليوتيوب لتمكين جميع الطلاب من أبناء المحافظة أو خارجها من متابعة فعالياتها.