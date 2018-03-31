قرية «الشوبك» تحتفل بعيد الجيزة القومي رقصًا بالخيول (صور)

احتفل أهالي قرية "نزلة الشوبك"، التابعة لمدينة البدرشين، مساء اليوم، بالعيد القومي لمحافظة الجيزة، وذلك ضمن الأمسيات التي يقيمها الأهالي، تزامنًا مع الحدث.



ولجأ الأهالي في احتفاليتهم إلى الرقص بالخيول على أنغام الأغاني الوطنية، وسط حشد كبير من أهالي القرية.



وقال يسرى العقبى، أحد منظمى الحفل، إنهم يحتفلون على طريقتهم، موضحًا أنها تقاليد توارثوها من أجدادهم.



كان اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أوقد شعلة النصب التذكارى بقرية الشوبك فى مدينة البدرشين صباح اليوم، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومى، بحضور قيادات المحافظة.



واعتاد أهالي الجيزة أن يحتفلوا بعيدهم القومي كل عام، والذي يرجع تاريخه إلى ذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين، أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى فى ثورة 1919.

