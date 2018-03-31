نقيب المهندسين يكشف موقفه من أزمتي التعليم المهني والضريبة المضافة

رفض هاني ضاحي نقيب المهندسين، إبداء رأيه فيما يتعلق بخضوع الأعضاء لضريبة القيمة المضافة قائلًا هناك ملفات عدة يجب دراستها قبل إصدار تصريحات عنها، مشيرًا إلى أن برنامج عمل قائمة «في حب مصر» التي نجحت بالانتخابات الماضية لديها رغبة حقيقية في تحسين كافة خدمات النقابة بالإضافة إلى حل مشكلات الأعضاء المهندسين بشكل خدمي تطوعي.



وأوضح ضاحي في تصريحات لـ«الدستور»، أنه بدأ فعليًا في مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات قبل استلامه منصب النقيب بشكل رسمي، لإيجاد حلول جذرية للمشكلات الواقعة بالتعليم الهندسي، مؤكدًا أن مستوى طالب الهندسة يجب أن يكون عاليا جدًا من خلال دراسته مناهج دراسية تواكب التطورات الهندسية.



وأشار إلى أن الجامعات الأجنبية تفوقت على نظيرتها المصرية في تطوير مناهج الهندسة، وأصبح هناك فارق بين الطالب الذي درس بجامعة حكومية وزميله الذي درس في جامعة أجنبية.



ووعد نقيب المهندسين بتوفير فرص تدريب لشباب المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل.