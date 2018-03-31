حفل لتكريم الأمهات المثاليات وأسر الشهداء في الشرقية (صور)

أقام نادي الشرقية الرياضي، برئاسة الدكتور مجدي عزت رئيس مجلس إدارة النادي، حفلا لتكريم الأمهات المثاليات، وأمهات الشهداء.



حضر الحفل كل من: اللواء أشرف موافى نائبا عن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والشيخ أحمد السيد نائبا عن الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف، ومجموعة من نواب البرلمان منهم اللواء حسن السيد واللواء خالد العراقي، والنائبة فايقة فهيم، والنائب لطفى شحاتة، والنائب خالد بشر.



وبدأ الحفل بالسلام الوطنى وآيات من القرآن، ثم عرض لفريق جمباز الفتيات، وفي كلمته قال الدكتور مجدى عزت، رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية، إن النادي سيحقق الاستفادة من عدة استثمارات في جميع المجالات، مؤكدا أنه سيتم تقديم مشروعين في مجالات الصحة والتعليم سترفع من شأن النادي بإدارته الجديدة.



وأضاف أن إدارة النادي الجديدة، تمكنت من سداد جميع المديونيات ما عدا أجزاء تمت جدولتها وجارٍ الانتهاء منها خاصة بعد إنهاء الأزمة مع رجل الأعمال عبده نصر الذي حجز على حساب النادي البنكى.



وشمل الحفل تكريم أمهات وزوجات شهداء الشرطة والقوات المسلحة، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من الأمهات المثاليات، وتقديم فقرات فنية من فريق عشاق النغم من دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو دكتور محمد عبدالستار، وبمشاركة الفنانة دنيا، والفنان خالد بيومي.