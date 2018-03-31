القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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السبت 31/مارس/2018 - 10:30 م

زيادة الحركة الجوية والركابية بمطار القاهرة مع اقتراب شم النسيم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود السعدى
dostor.org/2112424

يشهد مطار القاهرة خلال هذه الأيام، كثافة ركابية وجوية، نتيجة المناسبات الدينية الإسلامية والمسيحية، حيث بدأت خلال الأيام الماضية بسفر أفواج المعتمرين للأراضي الحجازية، وذلك في جميع الأبنية التابعة للمطار، بالإضافة إلى الصالة الموسمية المخصصة لرحلات العمرة والحج.

وانتظمت جميع الرحلات الجوية، ولم تتلق غرفة عمليات المطار أي إخطارات بوجود مشكلات أو عوائق تواجه شركات الطيران الناقلة أو المعتمرين؛ وهو ما يعتبر بداية مبشرة لنجاح موسم العمرة للعام الحالي، أسوة بما حدث في السابق.

وفى نفس السياق، يشهد مطار القاهرة الدولى، خلال الساعات القليلة المقبلة، انطلاق أولى رحلات حجاج الأقباط إلى القدس، عبر مطار بن جوريون الإسرائيلي، حيث تم وضع الاستعدادات النهائية لذلك.

ومن المقرر أن تقوم شركة «إير سينا» بتسيير 26 رحلة جوية طوال 10 أيام؛ لنقل 4760 حاجا قبطيا من مبنى الركاب رقم 1، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والتأمينية المتبعة فى تلك الحالات، من خلال تسهيل إجراءات السفر؛ لمنع تكدس ركاب الرحلات الأخرى، خصوصا مع بدء رحلات العمرة الشريفة وسفر آلاف من المعتمرين  عبر شركات الطيران المصرية الخاصة، فضلا عن ركاب الرحلات الدولية.

وكانت السلطات الأمنية وضعت ضوابط للسفر إلى القدس، والتى تتضمن ألا يسافر من هو أصغر من مواليد عام 1975 ومسيحيو الديانة.

كما يشهد المطار خلال الأيام القليلة المقبلة، استقبال العديد من الرحلات الجوية من مختلف دول العالم، وبالأخص من الخليج؛ لنقل ركاب للاحتفال بأعياد شم النسيم، في زيارة للمنتجعات السياحية، وتحديدا شرم الشيخ والغردقة.

ومن جانبها، أعلنت السلطات الامنية بالمطار حالة الاستنفار والطوارئ القصوى؛ استعدادًا لتلك المناسبات والاحتفالات، حيث تم اتخاذ كافة التدابير بجميع صالات السفر والوصول وقرية البضائع والصالة الموسمية، بالاضافة لنشر عناصر المباحث على طول الطرق والمحاور المؤدية إليه، وزيادة الأكمنة؛ لتفتيش الحقائب والركاب والمودِّعين والسيارات المتجهة إلى الصالات، وتوسيع دائرة الاشتباه؛ لمنع تسلل العناصر الخارجة عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

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