غدا.. نظر دعاوى تطالب بحل 3 جمعيات ووقف «إلغاء التعليم المفتوح»

تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، غدًا الأحد، نظر 3 دعاوى، مقامة من وزير التضامن، وتطالب بحل جمعيات "الخدمات الشاملة والتنمية، التجمع الأول، والعربية لتنمية صناعة الكهرباء".



وطالبت الدعاوى- التي حملت الأرقام 24232، 24228، 24254- بحل الجمعيات المذكورة؛ لوجود بعض المخالفات الخاصة بها، وتعارضها مع أحكام القانون رقم 70 لسنة 2017.



كما تنظر ذات الدائرة، الدعوى المقامة من علي أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن ابتسام جمال سعيد، وتطالب بـ"وقف قرار وزير التعليم" بإلغاء التعليم المفتوح، فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى مهنية.



واختصمت الدعوى- التي حملت الرقم 5815 لسنة 72 قضائية- "وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال الجامعات" بصفتيهما.



وأوضحت أن القرار يخالف مبدأ المساواة والحق فى التعليم المكفول بالقانون والدستور.