فلسطينو مصر يتحدثون عن يوم الأرض: «راجعين يا هوا»

مع دقات الساعة العاشرة صباحًا 30 مارس، يستيقظ محمود خالد من نومه، ممسكًا بجهاز التحكم ليبدأ في تشغيل التلفاز على القنوات الفلسطينية، منتظرًا بدء أحداث يوم الأرض ويلوح في خاطره حديث والده عن أرضهم التي اغتصبها الصهاينة، وحقهم في العودة الذي حفره الوالد في عقول أبنائه، محاولًا ألا يجعل غربتهم تنسيهم أصلهم وحقهم في وطنهم.



ومع بدء شعائر صلاة الجمعة، توجه محمود إلى المسجد وبعد إنهاء فرض الله، يعود إلى منزله مهرولًا ليتابع الفعاليات عن كثب، موضحًا أن الفلسطنيين بكافة أعمارهم يبدأون في التحضير لهذا اليوم منذ فترة، فيحددون الأماكن التي ستخرج منها المسيرات، وينشرون هذا بين أرجاء المدن التي تجاور بعضها البعض، على أن تكون وجه الجميع هي القدس، ولكن ينتهي بهم الأمر على الحدود التي وضعها الكيان المحتل على أطراف المدن، كما حدث في غزة على سبيل المثال.



وما إن تبدأ الاشتباكات حتي تملأ العيون الدموع، متذكرين أرضهم أين كانت، ومتى سلبت منهم وعن ذكريات أجدادهم مع هذه الأرض، وأي ثمار أو عقار كانت تضم بين طايتها، لكن يوم الأرض ليس عيدًا كما يراه العرب لدي الفلسطني، حيث قال محمود إن هذا اليوم مؤلم وموحش، ليس كما يعتقد البعض أنه مبهجًا، فكل فلسطيني يجلس في هذا اليوم متمنيًا أن يعود إلى وطنه، وأرضه، فهذا يوم عرضه الذي ظل يدافع عنه طوال عمره.



في ذات السياق، قص أحمد محمود، طالب بكلية الأداب جامعة حلوان، مصري من أصول فلسطينية، أحد الروايات التي كان يحكيها له جده، ففي أحد اليالي الدامية التي مرت بها مدينة بئر السبع في بداية الإحتلال الصهيوني لأراضيهم، كان جده في ريعان شبابه، وكان واقفًا في أرضه، بمنتصف أكتوبر

ومن القاهرة إلى الإسكندرية تلتقي " الدستور" مع عدد من الفلسطنيين السكندريين.



يوم الأرض رمز التمسك بالأرض فرامي السكسك، يقيم ف الإسكندرية منذ عام بغرض الدراسة، فعلى كل فلسطيني واجب التمسك بأرضة وسنضل.



لم يختلف الأمر كثيرا عند محمد اسماعيل، المقيم في الإسكندرية منذ ٣ سنوات للدراسة، الذي يعبر عن شعور بالحسرة لعدم تواجده ف فلسطين والمشاركة في يوم الأرض هناك، فمنذ الصغر ويرسخ فيها واجب الدفاع عن الأرض لأنها عرضنا، التي نرابط فيها، وسنرابط فيها ليوم الدين.



يكمل أن المطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطنيين لارضهم لا يسقط، فمطالبات الشعوب بالحقوق أوى من الحكومات، فالاباء يموتون والأبناء لا ينسون مهما طال الزمن.



وبالتزامن مع يوم الأرض أحيت مكتبة الإسكندرية هذه الذكرى، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، واللواء على عادل عشماوي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من السفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية.



فيوم الأرض الفلسطيني هو يوم يحييه الفلسطينيون في 30 مارس من كل عام وتعود أحداث ذكرى يوم الأرض فى عام 1976 بعد أن قامت السّلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكيّة الخاصّة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذو أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة، وقد عم اضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب.



فى بداية الحفل، وقف الحضور دقيقة حداد؛ تخليدًا لذكرى شهداء الأمة العربية عقب السلام الجمهورى لكلا البلدين المصرى والفلسطيني.



من جانبه قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إنه مع الأرض تجمعنا وفلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا، فمصر وقيادتها السياسية والجيش والأزهر والكنيسة جميعهم خلية فى جسد القضية الفلسطينية.



أكمل سلطان أن يوم الأرض ذكرى عزيزة على كل قلب عربية والتشبث بالوطن، ومصر تؤيد ثورة الشعب الأبي الذي يناسب من أجل أرضه وكرامته ونرسل رسالة تقدير واعتزاز إلى كل مَنْ ضحّوا بدمائهم وأرواحهم فداء للوطن والكرامة.



في السياق ذاته، قال القنصل حسام الدباس، قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، إن الجماهير بمختلف طوائفها تحيي ذكرى يوم الأرض تخليدا لذكرى الشهداء الأبرار فنحن راسخين كالصبار والحجر، بجميع مدننا الفلسطينية.



عبر الدباس عن اعتزازنا وتمسكها بتضحياتنا تجاه فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية، وماجرى بالأمس في الذكرى ال ٢٤ من يوم الأرض، يعبر عن تمسكنا بحقنا في تقرير مصير شعبنا، ووطننا.



تابع الدباس أننا نجدد العهد ومتشبسين بحقنا خلف قياداتنا، فالقضية الفلسطينية هي الأساس، والقدس عاصمة فلسطين الأبدية، ويتجدد العهد بشهداءنا وضحايانا ونحكي روايتهم لتخليد القضية الفلسطينية، وعودة أهلها الذين خرجوا منها قصرا، فلن نتخلى عن أرضنا ومتمسكين بحقوقنا.



وأشار إلى أن قرار ترامب بأن القدس عاصمة لإسرائيل لن بغير من الأمر شيئا، مضيفًا أن فلسطين بكل أرجاءها عربية تضم كل الأديان مسلمين ومسيحيين ويهود.