القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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الأحد 01/أبريل/2018 - 01:09 ص

استقرار أسعار «المعادن».. اليوم

أسعار المعادن
أسعار المعادن
هويدا سعيد
dostor.org/2112410

قال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن هناك استقرارًا فى أسعار المعادن، اليوم الأحد.

وسجّل سعر الزنك 3350 دولارًا للطن، بينما سجّل الألومنيوم 2100 دولار للطن، فى حين ارتفعت أسعار النحاس وسجّل 6735 دولارًا للطن، وبلغ سعر طن «البليت» 520 دولارًا، وسجّل خليط الألومنيوم 1800 دولار للطن.

وأوضح «حنفي» أن سعر مكورات الحديد بلغ 75 دولارًا للطن، مشيرًا إلى أن سعر طن الرصاص سجل 2500 دولار، وبلغ سعر القصدير 19600 دولار للطن، بينما بلغ سعر الخردة 325 دولارًا للطن.

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