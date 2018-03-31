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السبت 31/مارس/2018 - 10:18 م

ضبط تجار مخدرات في المحلة وكفر الزيات يروجونها بـ«تكاتك» مسروقة

ضبط تجار مخدرات في
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2112404

ألقى ضباط البحث الجنائي بقسم ثالث المحلة الكبرى في الغربية، القبض على تشكيل عصابي- اليوم- تخصص أفراده في ترويج المواد المخدرة.

وكان اللواء طارق حسونة مدير الأمن، تلقى إخطارًا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط البحث الجنائي بالمحلة، من القبض على"ع م ا" 26 عاما- عاطل سبق اتهامه فى 6 قضايا سرقة وسلاح أبيض.. و"م ع ي" 29عاما عاطل سبق اتهامه فى القضية 5667 2016 جنح ثالث المحلة "سرقة".. و" ا ع ا" 18عاما عامل سبق اتهامه فى القضية رقم 153 2018 جنح أمن دولة طوارئ ثالث المحلة، في أثناء استقلالهم مركبة "توك توك" وبحوزتهم 10 أقراص ترامادول، وبالكشف علي المركبة؛ تبين أن هنالك بلاغا بسرقتها.

وتم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة للتحقيق.

واعترف المتهمان الأول والثانى بسرقة التوك توك من أمام مسكن المجنى عليه- المُبلِّغ- وباعاه للمتهم الثالث.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

فى سياق متصل.. ألقى الملازم أول محمد السيد نور الدين، معاون مباحث مركز بسيون، المعين خدمة ملاحظة الحالة أمام كنيسة ودير الملاوي بكفر الزيات، القبض على "محمود. إ. ي. ال" 30 سنة عاطل، مقيم قرية ميت السودان مركز طنطا، سبق اتهامه فى 3 قضايا مشاجرة وآداب آخرها القضية 50892009 جنح مركز طنطا "مشاجرة"، أثناء استقلاله "توك توك" بمحيط الكنيسة، بدون لوحات معدنية "شاسيه رقم 7240- موتور 13479"، وبحوزته 60 قرص تامول، بقصد الاتجار.

حرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ضبط تجار مخدرات في المحلة وكفر الزيات يروجونها بـ«تكاتك» مسروقة
ضبط تجار مخدرات في المحلة وكفر الزيات يروجونها بـ«تكاتك» مسروقة
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