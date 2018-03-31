مدير آبل موبخًا «فيسبوك»: لن نتاجر بحياة المستخدمين الخاصة

وبخ تيم كوك المدير التنفيذي لشركة "آبل"، شركة "فيسبوك" ومديرها التنفيذي، مارك زوكربيرج، على خلفية فضيحة انتهاك بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم على فيسبوك.



ووفق صحيفة جارديان البريطانية، قال كوك، في مقابلة تليفزيونية مع شبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، سُجلت، الأربعاء: "كان بإمكاننا الحصول على أموال طائلة إذا تعاملنا مع مستخدمينا كسلع، إذا كان العملاء هم المنتج".



وأضاف كوك: "اخترنا ألا نفعل ذلك. لن نتاجر بحياة المستخدمين الخاصة، نعتبر الخصوصية حقا إنسانيا وإحدى الحريات المدنية".

