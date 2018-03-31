القاهرة : السبت 31 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:26 م

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟
09:19 م

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
12:15 ص

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات
07:37 م

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
اقتصاد
السبت 31/مارس/2018 - 09:58 م

الحكومة تستهدف تدشين مناطق حرة بـ16 محافظة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
حسن كامل
dostor.org/2112391

تستهدف الحكومة إقامة مناطق حرة بعدد 16 محافظة، وفق تقارير لوزارة الاستثمار: أولاها أسوان مستهدفة لإقامة منطقة حرة على مساحة 250 فدانا باستثمارات 730.8 مليون دولار، وتقع على بعد 60 كيلو شمال غرب مطار أبوسمبل، وفي الإسكندرية تقام المنطقة الحرة بالإسكندرية على مساحة 1.353 فدان قائمة الآن باستثمارات 9 مليار 75 مليون جنيه.

وفي محافظة الإسماعيلية، بجانب المنطقة القائمة الآن على مساحة 145 فدانا وباستثمارات 1.3 مليار دولار تقام المنطقة الحرة الجديدة على مساحة 212 فدانا وفي البحر الأحمر تقام المنطقة الحرة بسفاجا بمساحة 100 فدان وتقع بالكيلو 5 طريق سفاجا قنا.

وفي الجيزة تقام المنطقة الحرة بالحرفيين على مساحة 124 فدانا بالكيلو 37 طريق القاهرة الفيوم باستثمارات 363.6 مليون دولاربجانب المنطقة الحرة الاعلامية التى حققت مشروعاتها صادرات خلال عام 2017 بلغت 665 مليون دولار.

وفي السويس، تقام المنطقة الحرة العامة بالسويس المقامة على مساحة 290 فدانا والتى بلغت صادراتها خلال 2017 مليارا و509 ملايين دولار، وتقام 3 مناطق ببورتوفيق والأدبية وعتاقة.

وفي الشرقية، تقام المنطقة الحرة العامة بالعاشر من رمضان باستثمارات 401 مليار دولار على مساحة 20 فدانا على طريق العاشر بلبيس وتطل على الطريق الدائري الإقليمي ومستهدف أيضًا المنطقة الحرة بالصالحية على مساحة 162 فدانا على بعد 50 كم جنوب ميناء بورسعيد.

وفي القاهرة نجحت المنطقة الحرة بمدينة نصر في تحقيق صادرات خلال 2017 بلغت 2205 مليارات دولار والتي يبلغ حجم استثمارات 7.3 مليار دولار وتضم 213 شركة ويعمل بها 70.3 ألف عامل، وفي محافظة المنوفية حققت المنطقة الحرة بشبين الكوم صادرات بلغت 116 مليون دولار خلال 2017 من خلال 18 شركة يعمل بها 2000 عامل وتبلغ استثماراتها 34 مليون دولار.

وفي محافظة المنيا، تقام حاليًا المنطقة الحرة بالمطاهرة على مساحة 307 أفدنة بالتوسعات الجنوبية بالمطاهرة وباستثمارات 896 مليون دولار، وفي بورسعيد بلغت صادرات المنطقة الحرة العامة 353 مليون دولار خلال 2017 والتي تبلغ استثماراتها 2.4 مليار دولار وبعدد 85 شركة والمقامة على مساحة 191 فدانا ويبلغ عدد العاملين بها 35 ألفا، وفي جنوب سيناء مستهدف إقامة المنطقة الحرة بنوبيع على مساحة 227 فدانا بالظهير الخلفي لميناء نوبيع البحري وتبلغ استثماراتها 24.3 مليار دولار.

وفي مدينة دمياط، بلغت صادرات المنطقة الحرة 114 مليون دولار خلال 2017 والمقامة على مساحة 190 فدانا باستثمارات 262 مليون دولار ويعمل بها 23 شركة بدمياط، وفي محافظة سوهاج مستهدف إقامة منطقة حرة على مساحة 476 فدانا بطريق سوهاج البحر الأحمر وباستثمارات تقدر بـ 1.5 مليار دولار بجانب المنطقة القائمة حاليًا بمدينة قفط وتبلغ استثماراتها 62.8 مليون دولار ويعمل بها 10 شركات تضم 25 ألف عامل.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ أقل من شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ أقل من شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

منذ شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بـ15.5 مليار جنيه

الآن

نجوم «على بابا»: الفيلم كوميدى اجتماعى وتصنيف «+16» ظالم

انقسام الهيئات البرلمانية حول استمرار حكومة شريف إسماعيل

البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات: خلت من الفساد والشعارات الدينية

«الوطنية للانتخابات» تتقدّم بمذكرة رسمية ضد «المصري اليوم» لـ«الأعلى للإعلام»

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

ألبومات الصور

«ستينسل» أغرب موضة لصبغ الشعر (صور)

فرنسية تصمم فساتين من الكتب (صور)

«الحب على الفلوس».. فتيات يتخلصن من ذكريات الأحبة (صور)

بالصور.. أجرأ إطلالات العارضة الألمانية «ليلي لوفاير»

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

كشكول

مستشار المفتي في جامعة عين شمس لتنفيد الفكر المتطرف

اليوم.. غلق باب التقدم لامتحانات الثانوية العامة لطلاب الدمج

"العالمية لخريجي الأزهر" تُدين عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين

بدء تلقي طلبات أعضاء "المراقبة بكنترول الثانوية العامة" غدًا

"تعليم شمال سيناء": نُقدِّر موقف "حرحور" من انتخابات الرئاسة

الأمصار

العبادي يطلع على عمليات تأمين الحدود

الحكومة التونسية تقر زيادة في أسعار المحروقات

تعرف على هوية أول جندي بريطاني يُقتل في الحرب السورية

دعوات جماهيرية للرباط في المسجد الأقصى المبارك يوم غد الأحد للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

مصر تنشئ منطقة حرة في نويبع جنوبي سيناء

منوعات

«لافتة على قصر النيل».. طريقة جديدة للاحتفال بالخطوبة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

هل يجعل العالم أكثر مرحًا؟.. مهرج يعلن ترشحه لعضوية الكونجرس

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك