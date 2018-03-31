الحكومة تستهدف تدشين مناطق حرة بـ16 محافظة

تستهدف الحكومة إقامة مناطق حرة بعدد 16 محافظة، وفق تقارير لوزارة الاستثمار: أولاها أسوان مستهدفة لإقامة منطقة حرة على مساحة 250 فدانا باستثمارات 730.8 مليون دولار، وتقع على بعد 60 كيلو شمال غرب مطار أبوسمبل، وفي الإسكندرية تقام المنطقة الحرة بالإسكندرية على مساحة 1.353 فدان قائمة الآن باستثمارات 9 مليار 75 مليون جنيه.



وفي محافظة الإسماعيلية، بجانب المنطقة القائمة الآن على مساحة 145 فدانا وباستثمارات 1.3 مليار دولار تقام المنطقة الحرة الجديدة على مساحة 212 فدانا وفي البحر الأحمر تقام المنطقة الحرة بسفاجا بمساحة 100 فدان وتقع بالكيلو 5 طريق سفاجا قنا.



وفي الجيزة تقام المنطقة الحرة بالحرفيين على مساحة 124 فدانا بالكيلو 37 طريق القاهرة الفيوم باستثمارات 363.6 مليون دولاربجانب المنطقة الحرة الاعلامية التى حققت مشروعاتها صادرات خلال عام 2017 بلغت 665 مليون دولار.



وفي السويس، تقام المنطقة الحرة العامة بالسويس المقامة على مساحة 290 فدانا والتى بلغت صادراتها خلال 2017 مليارا و509 ملايين دولار، وتقام 3 مناطق ببورتوفيق والأدبية وعتاقة.



وفي الشرقية، تقام المنطقة الحرة العامة بالعاشر من رمضان باستثمارات 401 مليار دولار على مساحة 20 فدانا على طريق العاشر بلبيس وتطل على الطريق الدائري الإقليمي ومستهدف أيضًا المنطقة الحرة بالصالحية على مساحة 162 فدانا على بعد 50 كم جنوب ميناء بورسعيد.



وفي القاهرة نجحت المنطقة الحرة بمدينة نصر في تحقيق صادرات خلال 2017 بلغت 2205 مليارات دولار والتي يبلغ حجم استثمارات 7.3 مليار دولار وتضم 213 شركة ويعمل بها 70.3 ألف عامل، وفي محافظة المنوفية حققت المنطقة الحرة بشبين الكوم صادرات بلغت 116 مليون دولار خلال 2017 من خلال 18 شركة يعمل بها 2000 عامل وتبلغ استثماراتها 34 مليون دولار.



وفي محافظة المنيا، تقام حاليًا المنطقة الحرة بالمطاهرة على مساحة 307 أفدنة بالتوسعات الجنوبية بالمطاهرة وباستثمارات 896 مليون دولار، وفي بورسعيد بلغت صادرات المنطقة الحرة العامة 353 مليون دولار خلال 2017 والتي تبلغ استثماراتها 2.4 مليار دولار وبعدد 85 شركة والمقامة على مساحة 191 فدانا ويبلغ عدد العاملين بها 35 ألفا، وفي جنوب سيناء مستهدف إقامة المنطقة الحرة بنوبيع على مساحة 227 فدانا بالظهير الخلفي لميناء نوبيع البحري وتبلغ استثماراتها 24.3 مليار دولار.



وفي مدينة دمياط، بلغت صادرات المنطقة الحرة 114 مليون دولار خلال 2017 والمقامة على مساحة 190 فدانا باستثمارات 262 مليون دولار ويعمل بها 23 شركة بدمياط، وفي محافظة سوهاج مستهدف إقامة منطقة حرة على مساحة 476 فدانا بطريق سوهاج البحر الأحمر وباستثمارات تقدر بـ 1.5 مليار دولار بجانب المنطقة القائمة حاليًا بمدينة قفط وتبلغ استثماراتها 62.8 مليون دولار ويعمل بها 10 شركات تضم 25 ألف عامل.