الاستثمار: 19 محطة لتحلية مياه البحر في 4 محافظات ساحلية

أكدت بيانات وزارة الاستثمار إنشاء الحكومة 18 محطة لتحلية مياه البحر، 10 منها في جنوب سيناء بكل من مدن "شرم الشيخ، ورأس سدر، ونويبع، ورأس سدر 2، وحنبق، وأبوزنيمة، وأبورديس، وسانت كاترين، وطابا، ودهب".



وأشارت بيانات الوزارة، إلى وجود 4 محطات في محافظة البحر الأحمر، بكل من "الغردقة، وسفاجا، ومرسي علم، والقصير".



وفى بورسعيد توجد محطة بـ"شرق التفريعة"، وأخرى بـ"بحر البقر".



فيما أوضحت أن هناك 3 محطات تقام في شمال سيناء بكل من "رفح، والعريش، ووسط سيناء".