«مسرح السعودية».. إنتاج لبناني وتنفيذ مصري برعاية المملكة

ينطلق الموسم الأول لمشروع "مسرح السعودية" على أحد المسارح بمدينة جدة بالمملكة، يوم الخميس المقبل، حيث سيتم تقديم عرضين، هما "ممنوع دخول الستات" و"دنيا الألعاب"، حيث يتم تقديم هذه التجربة، بالتعاون بين وزارة الإعلام السعودية، والمنتج صادق الصباح والفنان أشرف عبد الباقي.



المنتج اللبناني صادق الصباح قدم هذه التجربة؛ بعد النجاح الكبير للثلاثة مواسم الأخيرة من "مسرح مصر"، واستعان في نقل "فورمات التجربة" إلى السعودية، بالفنان أشرف عبدالباقي الذي يشغل منصب مستشار فني للمشروع بالمملكة.



من جانبه، استعان عبد الباقي- في أول موسم بمسرح السعودية- بفريق تنفيذ "مسرح مصر" من مهندسين إضاءة وصوت، وكل من هم خلف الكواليس، وعلى رأسهم المخرج سعيد حامد.



التجربة ستقدم في نسخة مشابهة من "مسرح مصر"، حيث درَّب أشرف عبدالباقي الفتيات والشباب السعوديين، على كافة المهام بالمشروع، من تنفيذ وتمثيل، تحت إشراف وزارة الإعلام السعودية.