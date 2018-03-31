محمد رمضان يكرر نفسه في «نسر الصعيد»

اعتاد محمد رمضان خلال أعماله السابقة، على تقديم شخصيتين داخل كل منها، حيث قدم فى مسلسل "الأسطورة" دور رفاعى الدسوقي وشقيقه "ناصر"، بالإضافة لتجسيد شخصية "علي الزيبق" و"والده" ضمن أحداث فيلم "الكنز"، ورأى فى ذلك الطريق "تيمة للنجاح".



"رمضان" يُكرر فكرة "تجسيد شخصيتين في عمل واحد"، حيث يظهر فى مسلسل "نسر الصعيد" بدور الأب والابن "زين القناوي" الذى يعمل ضابط شرطة، وفي نفس الوقت يقدم دور والده.



"نسر الصعيد " بطولة " محمد رمضان، درة، وفاء عامر، عائشة بن أحمد، صبري عبدالمنعم"، وتأليف أحمد عبدالمعطي، وإنتاج العدل جروب، وإخراج ياسر سامي.