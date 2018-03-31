القاهرة : السبت 31 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:26 م

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟
09:19 م

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
12:15 ص

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات
07:37 م

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
فن
السبت 31/مارس/2018 - 09:53 م

محمد رمضان يكرر نفسه في «نسر الصعيد»

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد أبو الفتوح
dostor.org/2112386

اعتاد محمد رمضان خلال أعماله السابقة، على تقديم شخصيتين داخل كل منها، حيث قدم فى مسلسل "الأسطورة" دور رفاعى الدسوقي وشقيقه "ناصر"، بالإضافة لتجسيد شخصية "علي الزيبق" و"والده" ضمن أحداث فيلم "الكنز"، ورأى فى ذلك الطريق "تيمة للنجاح".

"رمضان" يُكرر فكرة "تجسيد شخصيتين في عمل واحد"، حيث يظهر فى مسلسل "نسر الصعيد" بدور الأب والابن "زين القناوي" الذى يعمل ضابط شرطة، وفي نفس الوقت يقدم دور والده.

"نسر الصعيد " بطولة " محمد رمضان، درة، وفاء عامر، عائشة بن أحمد، صبري عبدالمنعم"، وتأليف أحمد عبدالمعطي، وإنتاج العدل جروب، وإخراج ياسر سامي.

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يبدأ تصوير مسلسل «نسر الصعيد»

خاص.. الصور الأولى لاحتفال محمد رمضان بـ«نسر الصعيد»

محمد رمضان ضابط بـ«شنب» فى «نسر الصعيد»

وفاء عامر: انتظروا مفاجأة كبرى في دوري بمسلسل «نسر الصعيد»

اقرأ أيضًا
منذ ساعة و 20 دقيقة

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق

منذ حوالي 22 ساعة

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

منذ يومين

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»

منذ 3 أيام

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء

منذ أقل من شهر

أبرزهم «تحيا مصر وشارك».. 8 أغاني وطنية بمناسبة الانتخابات الرئاسية

الآن

نجوم «على بابا»: الفيلم كوميدى اجتماعى وتصنيف «+16» ظالم

انقسام الهيئات البرلمانية حول استمرار حكومة شريف إسماعيل

البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات: خلت من الفساد والشعارات الدينية

«الوطنية للانتخابات» تتقدّم بمذكرة رسمية ضد «المصري اليوم» لـ«الأعلى للإعلام»

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

ألبومات الصور

«ستينسل» أغرب موضة لصبغ الشعر (صور)

فرنسية تصمم فساتين من الكتب (صور)

«الحب على الفلوس».. فتيات يتخلصن من ذكريات الأحبة (صور)

بالصور.. أجرأ إطلالات العارضة الألمانية «ليلي لوفاير»

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

اندلاع حريق في جراج «ماسبيرو»

كشكول

مستشار المفتي في جامعة عين شمس لتنفيد الفكر المتطرف

اليوم.. غلق باب التقدم لامتحانات الثانوية العامة لطلاب الدمج

"العالمية لخريجي الأزهر" تُدين عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين

بدء تلقي طلبات أعضاء "المراقبة بكنترول الثانوية العامة" غدًا

"تعليم شمال سيناء": نُقدِّر موقف "حرحور" من انتخابات الرئاسة

الأمصار

العبادي يطلع على عمليات تأمين الحدود

الحكومة التونسية تقر زيادة في أسعار المحروقات

تعرف على هوية أول جندي بريطاني يُقتل في الحرب السورية

دعوات جماهيرية للرباط في المسجد الأقصى المبارك يوم غد الأحد للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

مصر تنشئ منطقة حرة في نويبع جنوبي سيناء

منوعات

«لافتة على قصر النيل».. طريقة جديدة للاحتفال بالخطوبة

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

هل يجعل العالم أكثر مرحًا؟.. مهرج يعلن ترشحه لعضوية الكونجرس

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك