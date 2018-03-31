تعرف على قواعد السلامة الغذائية

مع زيادة أنواع الطعام، سواء خارج أو داخل المنزل، أصبحت الحاجة ملحة لمعرفة قواعد السلامة الغذائية والقواعد المتبعة عالميًا للحفاظ على الصحة العامة لمن يتناول الطعام.



ولاتباع قواعد سلامة الغذاء يجب التركيز على عدة أمور قد تبدو بسيطة لكنها في غاية الأهمية على الصحة الجسدية ومنها:



• التخلص من أي طعام تعدى صلاحية تاريخه.

• التدقيق في رائحة الطعام قبل شرائه.

• التأكد من درجة حرارة البراد والثلاجة لحفظ الأغذية.

• وضع الأغذية القابلة للفساد في الثلاجة فورا مثل اللحوم والدواجن والسمك.

• طبخ اللحوم جيدا.

• غسل الأيدي قبل إعداد الطعام.

• عدم استعمال نفس لوح التقطيع للخضار وللحوم.



أما بالنسبة للمطاعم والمعامل، فهناك تدريبات ومحاضرات تعطى للعمال وتتضمن:

• كيفية التنظيف ومكافحة الآفات.

• كيفية الحفاظ على النظافة الشخصية.

• كيفية غسل اليدين.

• كيفية تبريد الأغذية بشكل آمن.

• كيفية تجنب التلوث المنتقل.