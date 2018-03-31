القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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السبت 31/مارس/2018 - 09:53 م

تعرف على قواعد السلامة الغذائية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
مارسيل نظمي
dostor.org/2112385

مع زيادة أنواع الطعام، سواء خارج أو داخل المنزل، أصبحت الحاجة ملحة لمعرفة قواعد السلامة الغذائية والقواعد المتبعة عالميًا للحفاظ على الصحة العامة لمن يتناول الطعام.

ولاتباع قواعد سلامة الغذاء يجب التركيز على عدة أمور قد تبدو بسيطة لكنها في غاية الأهمية على الصحة الجسدية ومنها:

• التخلص من أي طعام تعدى صلاحية تاريخه.
• التدقيق في رائحة الطعام قبل شرائه.
• التأكد من درجة حرارة البراد والثلاجة لحفظ الأغذية.
• وضع الأغذية القابلة للفساد في الثلاجة فورا مثل اللحوم والدواجن والسمك.
• طبخ اللحوم جيدا.
• غسل الأيدي قبل إعداد الطعام.
• عدم استعمال نفس لوح التقطيع للخضار وللحوم.

أما بالنسبة للمطاعم والمعامل، فهناك تدريبات ومحاضرات تعطى للعمال وتتضمن:
• كيفية التنظيف ومكافحة الآفات.
• كيفية الحفاظ على النظافة الشخصية.
• كيفية غسل اليدين.
• كيفية تبريد الأغذية بشكل آمن.
• كيفية تجنب التلوث المنتقل.

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