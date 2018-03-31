برلماني: إنشاء جامعة مستقلة لمطروح سيجلب الخير لها

أكد النائب رزق جالي، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، أن اتجاه الحكومة إلى إنشاء جامعة خاصة بالمحافظة سيجلب الخير لها، حيث إنها ستساهم في جذب الطلبة من أبناء الدول العربية الشقيقة بشمال إفريقيا للدراسة بها، وبالأخص الطلبة الليبيين.



وأضاف "جالي"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هذا سيؤدي بدوره إلى تقوية العلاقات مع تلك الدول.



جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، كان قد أعلن عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعى أن هناك دراسة تجرى حاليا لمعرفة احتياجات سوق العمل فى مصر، موضحا أن العام القادم سيشهد فصل فرع جامعة مطروح كجامعة مستقلة عن جامعة الإسكندرية.